O Liberal chevron right Emprego chevron right

Comando Militar do Norte promove III Feira da Empregabilidade em Belém

Evento ocorre no dia 26 de fevereiro, no 8º Batalhão de Suprimento de Selva, e reúne empresas, Sistema S e palestras preparatórias voltadas a militares licenciados do Exército Brasileiro

Gabi Gutierrez
fonte

A feira acontece no 8º Batalhão de Suprimento de Selva (Foto: CMN | DIVULGAÇÃO)

O Comando Militar do Norte (CMN) realiza, no próximo dia 26 de fevereiro, a III Feira da Empregabilidade, em Belém, com foco na inserção de militares licenciados no mercado de trabalho. A programação ocorrerá das 9h às 16h30, no 8º Batalhão de Suprimento de Selva, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego para militares que já deram baixa do Exército Brasileiro, bem como para aqueles que serão desligados ao longo deste ano. A proposta é aproximar os jovens das empresas e facilitar o processo de transição para a vida civil.

Durante o evento, estarão presentes instituições do Sistema S — como SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP — além de sindicatos e empresas de diversos segmentos do mercado local, incluindo o setor hoteleiro, redes de supermercados, restaurantes e companhias de transporte.

Antes da feira, o CMN promoverá palestras preparatórias entre os dias 23 e 25 de fevereiro, sempre das 14h às 16h, também no 8º Batalhão de Suprimento de Selva. As capacitações serão conduzidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As atividades abordarão temas como elaboração de currículo, postura em entrevistas de emprego e noções de empreendedorismo, preparando os participantes para ampliar suas chances diante das empresas.

A Feira da Empregabilidade integra o Projeto Soldado Cidadão, voltado à qualificação profissional de jovens que cumprem o Serviço Militar Obrigatório. A ação busca expandir as possibilidades de inserção no mercado formal e reforça o compromisso do Comando Militar do Norte com a responsabilidade social, ao apoiar a reinserção dos licenciados na vida civil e valorizar as competências desenvolvidas durante a trajetória militar.

Serviço
Evento: Palestras preparatórias e III Feira da Empregabilidade do CMN
Datas: Palestras — de 23 a 25 de fevereiro, das 14h às 16h; Feira — 26 de fevereiro de 2026, das 9h às 16h30
Local: Rod. Arthur Bernardes, 8400, Pratinha, Belém (PA)
Organização: 8º Batalhão de Suprimento de Selva
Público-alvo: militares licenciados do Exército Brasileiro.

