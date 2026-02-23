Comando Militar do Norte promove III Feira da Empregabilidade em Belém

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego para militares que já deram baixa do Exército Brasileiro, bem como para aqueles que serão desligados ao longo deste ano. A proposta é aproximar os jovens das empresas e facilitar o processo de transição para a vida civil.

Durante o evento, estarão presentes instituições do Sistema S — como SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP — além de sindicatos e empresas de diversos segmentos do mercado local, incluindo o setor hoteleiro, redes de supermercados, restaurantes e companhias de transporte.

Antes da feira, o CMN promoverá palestras preparatórias entre os dias 23 e 25 de fevereiro, sempre das 14h às 16h, também no 8º Batalhão de Suprimento de Selva. As capacitações serão conduzidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As atividades abordarão temas como elaboração de currículo, postura em entrevistas de emprego e noções de empreendedorismo, preparando os participantes para ampliar suas chances diante das empresas.

A Feira da Empregabilidade integra o Projeto Soldado Cidadão, voltado à qualificação profissional de jovens que cumprem o Serviço Militar Obrigatório. A ação busca expandir as possibilidades de inserção no mercado formal e reforça o compromisso do Comando Militar do Norte com a responsabilidade social, ao apoiar a reinserção dos licenciados na vida civil e valorizar as competências desenvolvidas durante a trajetória militar.

Serviço

Evento: Palestras preparatórias e III Feira da Empregabilidade do CMN

Datas: Palestras — de 23 a 25 de fevereiro, das 14h às 16h; Feira — 26 de fevereiro de 2026, das 9h às 16h30

Local: Rod. Arthur Bernardes, 8400, Pratinha, Belém (PA)

Organização: 8º Batalhão de Suprimento de Selva

Público-alvo: militares licenciados do Exército Brasileiro.