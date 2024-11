CIEE tem 73 vagas de estágio abertas no Pará; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) informou ao Grupo Liberal que está com novas vagas de estágio abertas. São 17 vagas de aprendiz e 56 vagas de estágio, totalizando 73 vagas abertas, em todo o estado do Pará.

As oportunidades contemplam estudantes do Ensino Médio e dos cursos de Contabilidade, Marketing, Engenharia Elétrica e Eletrônica e Pedagogia. A remuneração varia de R$ 600 e R$800, com adicionais, como auxilio transporte e alimentação.

Confira as vagas abertas no Pará:

Contabilidade - Belém

Salário: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 13:00

Requisitos: Cursando 6º ao 8º semestre

Código da OE: 5325922

Inscrição aqui

Marketing - Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 13:00 - 19:00

Requisitos: cursando 2º ao 10º semestre

Código da OE: 5357106

Inscrição aqui

Eng. Elétrica / Eletrônica - Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 13:00

Requisitos: cursando 2º ao 10º semestre

Código da OE: 5373828

Inscrição aqui

Pedagogia - Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 801,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07:00 - 13:00

Requisitos: cursando 2º ao 4º semestre

Código da OE: 5375152

Inscrição aqui

Ensino Médio - Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09:00 - 15:00

Requisitos: cursando do 1º ao 4°

Código da OE: 5364397

Inscrição aqui

Outras informações:

Para a inscrição, os interessados também podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 3003-2433, além de diretamente no portal do CIEE. O atendimento também está disponível via WhatsApp pelo número (11) 3003-2433.