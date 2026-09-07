CIEE oferece vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,4 mil no Pará
Oportunidades estão distribuídas entre Belém, Marabá e Santarém e contemplam áreas como Administração, Nutrição, Psicologia, Comunicação, Engenharia, TI, Turismo e Gastronomia
Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio têm vagas disponíveis em diferentes municípios do Pará. As oportunidades cadastradas no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação, com bolsas-auxílio que chegam a R$ 1,4 mil por mês.
Ao todo, a lista reúne 27 oportunidades de estágio em Belém, Marabá e Santarém, distribuídas entre diferentes áreas de formação.
Vagas de estágio em Marabá
Em Marabá, há três oportunidades disponíveis. Uma delas é destinada a estudantes de Nutrição, com bolsa-auxílio de R$ 1,4 mil, para atuação no bairro Cidade Nova, das 9h às 15h.
Também há duas vagas na área de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, ambas no bairro Amapá. Uma é voltada para estudantes do ensino médio, com bolsa de R$ 850, das 8h às 16h. A outra é para a área administrativa, também com bolsa de R$ 850, das 8h às 14h.
Oportunidades em Santarém
Em Santarém, são três vagas disponíveis. Duas delas são destinadas a estudantes de Psicologia, ambas no bairro Floresta, com bolsa-auxílio de R$ 700. Uma oportunidade tem jornada das 7h às 13h e a outra, das 13h às 19h.
A terceira vaga é para a área administrativa, no bairro Aldeia. A oportunidade oferece bolsa de R$ 1,2 mil, com horário das 8h às 14h.
Belém concentra maior número de vagas
A maior parte das oportunidades está concentrada em Belém, com vagas em áreas como Administração, Engenharia, Informática, Meio Ambiente, Comunicação, Marketing, Design, Gastronomia e Turismo.
Na área administrativa e de apoio de escritório, há oportunidades em empresas e instituições dos bairros Campina, Reduto, Umarizal, Marco, Castanheira e Marambaia. As bolsas variam de R$ 420 a R$ 800.
Entre as oportunidades estão vagas vinculadas a bancos, empresas de segurança privada, atividade médica, fisioterapia, consultoria em tecnologia da informação, cartórios e manutenção automotiva.
Engenharia, tecnologia e meio ambiente
Estudantes de áreas técnicas e de engenharia também encontram oportunidades na capital. Há vaga para Elétrica-Eletrônica, no bairro Marco, com bolsa de R$ 1 mil, além de uma oportunidade para Engenharia de Produção, em São João do Outeiro, com bolsa no mesmo valor.
Para estudantes de Informática, há vagas nos bairros Campina e Marambaia. Os valores são de R$ 420 e R$ 800, respectivamente.
Também há uma oportunidade para estudantes de Meio Ambiente, vinculada à administração pública, no bairro Castanheira. A bolsa-auxílio é de R$ 1.055,89.
Comunicação, marketing, design e gastronomia
Na área de comunicação e criatividade, o CIEE oferece oportunidades para estudantes de Comunicação, Marketing e Design.
Uma das vagas para Comunicação fica no bairro Parque Verde, com jornada das 9h às 13h e bolsa de R$ 600. Outra oportunidade, no bairro Campina, oferece R$ 700 para uma jornada das 8h às 14h.
Para estudantes de Marketing, há uma vaga no bairro Campina, com bolsa de R$ 700. Já as oportunidades para Design estão nos bairros Batista Campos e Guamá, com bolsas de R$ 700 e R$ 500, respectivamente.
Também há uma vaga para Gastronomia, em um restaurante localizado na Cidade Velha. A oportunidade oferece bolsa de R$ 650, com horário das 11h às 17h.
Turismo e ensino médio
Estudantes de Turismo e Lazer contam com duas oportunidades em agências de viagens no bairro Umarizal. As bolsas são de R$ 800 e R$ 900.
Há ainda uma vaga específica para estudantes do ensino médio, no bairro Cremação. A oportunidade é vinculada ao comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e oferece bolsa de R$ 850, com jornada das 8h às 14h.
Confira as oportunidades:
Vagas de estágio em Marabá
Código 6219636 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Nível: Ensino Médio
- Bairro: Amapá
- Horário: 8h às 16h
- Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês
Código 6217589 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Área: Administrativa
- Bairro: Amapá
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês
Código 6207587 — Nutrição
- Área: Nutrição
- Bairro: Cidade Nova
- Horário: 9h às 15h
- Bolsa-auxílio: R$ 1.400 por mês
Vagas de estágio em Santarém
Código 6201758 — Psicologia
- Área: Psicologia
- Bairro: Floresta
- Horário: 13h às 19h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6201726 — Psicologia
- Área: Psicologia
- Bairro: Floresta
- Horário: 7h às 13h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6197538 — Serviços Administrativos
- Área: Administrativa
- Bairro: Aldeia
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 1.200 por mês
Vagas de estágio em Belém
Administração e apoio de escritório
Código 6218154 — Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Bairro: Campina
- Horário: A combinar
- Bolsa-auxílio: R$ 420 por mês
Código 6205133 — Atividades de vigilância e segurança privada
- Bairro: Reduto
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6205110 — Atividades de vigilância e segurança privada
- Bairro: Reduto
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6199329 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Bairro: Umarizal
- Horário: 8h às 12h
- Bolsa-auxílio: R$ 750 por mês
Código 6198109 — Atividades de fisioterapia
- Área: Administrativa — Técnico
- Bairro: Marco
- Horário: 7h às 13h
- Bolsa-auxílio: R$ 600 por mês
Código 6197522 — Consultoria em tecnologia da informação
- Bairro: Umarizal
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6187251 — Cartórios
- Bairro: Umarizal
- Horário: 9h às 15h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6169017 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
- Bairro: Castanheira
- Horário: 8h às 13h
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6164876 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Bairro: Marco
- Horário: 11h às 17h
- Bolsa-auxílio: R$ 500 por mês
Engenharia, TI e Meio Ambiente
Código 6197049 — Elétrica-Eletrônica
- Empresa/atividade: Banco do Brasil
- Bairro: Marco
- Horário: 8h às 13h
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000 por mês
Código 6193834 — Engenharia de Produção
- Atividade: Obras portuárias, marítimas e fluviais
- Bairro: São João do Outeiro (Outeiro)
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000 por mês
Código 6183703 — Informática
- Atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Bairro: Campina
- Horário: A combinar
- Bolsa-auxílio: R$ 420 por mês
Código 6158486 — Informática
- Atividade: Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos
- Bairro: Marambaia
- Horário: 8h às 12h
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6151093 — Meio Ambiente
- Atividade: Administração Pública em Geral — MPA
- Bairro: Castanheira
- Horário: A combinar
- Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 por mês
Comunicação, Marketing, Design e Gastronomia
Código 6218311 — Gastronomia
- Atividade: Restaurantes e similares
- Bairro: Cidade Velha
- Horário: 11h às 17h
- Bolsa-auxílio: R$ 650 por mês
Código 6188558 — Marketing
- Atividade: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Bairro: Campina
- Horário: 9h às 15h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6181355 — Comunicação
- Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem
- Bairro: Parque Verde
- Horário: 9h às 13h
- Bolsa-auxílio: R$ 600 por mês
Código 6145383 — Comunicação
- Atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Bairro: Campina
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6175575 — Design
- Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- Bairro: Batista Campos
- Horário: 13h às 18h
- Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês
Código 6154553 — Design
- Atividade: Produção e promoção de eventos esportivos
- Bairro: Guamá
- Horário: 14h às 18h
- Bolsa-auxílio: R$ 500 por mês
Turismo e Lazer
Código 6211696 — Turismo/Lazer
- Atividade: Agências de viagens
- Bairro: Umarizal
- Horário: A combinar
- Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês
Código 6150668 — Turismo/Lazer
- Atividade: Agências de viagens
- Bairro: Umarizal
- Horário: 8h às 15h
- Bolsa-auxílio: R$ 900 por mês
Ensino Médio
Código 6200028 — Ensino Médio
- Atividade: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- Bairro: Cremação
- Horário: 8h às 14h
- Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês
Os valores das bolsas em Belém variam de R$ 420 a R$ 1.055,89, de acordo com a área e a oportunidade.
Como se candidatar
Os estudantes interessados devem consultar as oportunidades disponíveis na plataforma do CIEE e verificar os requisitos específicos de cada vaga, incluindo curso, nível de escolaridade, horário e local de atuação.
As vagas podem ser alteradas ou encerradas conforme o preenchimento pelas empresas. Por isso, é importante conferir a disponibilidade no momento da candidatura.
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