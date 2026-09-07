CIEE oferece vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,4 mil no Pará

Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio têm vagas disponíveis em diferentes municípios do Pará. As oportunidades cadastradas no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação, com bolsas-auxílio que chegam a R$ 1,4 mil por mês.

Ao todo, a lista reúne 27 oportunidades de estágio em Belém, Marabá e Santarém, distribuídas entre diferentes áreas de formação.

Vagas de estágio em Marabá

Em Marabá, há três oportunidades disponíveis. Uma delas é destinada a estudantes de Nutrição, com bolsa-auxílio de R$ 1,4 mil, para atuação no bairro Cidade Nova, das 9h às 15h.

Também há duas vagas na área de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, ambas no bairro Amapá. Uma é voltada para estudantes do ensino médio, com bolsa de R$ 850, das 8h às 16h. A outra é para a área administrativa, também com bolsa de R$ 850, das 8h às 14h.

Oportunidades em Santarém

Em Santarém, são três vagas disponíveis. Duas delas são destinadas a estudantes de Psicologia, ambas no bairro Floresta, com bolsa-auxílio de R$ 700. Uma oportunidade tem jornada das 7h às 13h e a outra, das 13h às 19h.

A terceira vaga é para a área administrativa, no bairro Aldeia. A oportunidade oferece bolsa de R$ 1,2 mil, com horário das 8h às 14h.

Belém concentra maior número de vagas

A maior parte das oportunidades está concentrada em Belém, com vagas em áreas como Administração, Engenharia, Informática, Meio Ambiente, Comunicação, Marketing, Design, Gastronomia e Turismo.

Na área administrativa e de apoio de escritório, há oportunidades em empresas e instituições dos bairros Campina, Reduto, Umarizal, Marco, Castanheira e Marambaia. As bolsas variam de R$ 420 a R$ 800.

Entre as oportunidades estão vagas vinculadas a bancos, empresas de segurança privada, atividade médica, fisioterapia, consultoria em tecnologia da informação, cartórios e manutenção automotiva.

Engenharia, tecnologia e meio ambiente

Estudantes de áreas técnicas e de engenharia também encontram oportunidades na capital. Há vaga para Elétrica-Eletrônica, no bairro Marco, com bolsa de R$ 1 mil, além de uma oportunidade para Engenharia de Produção, em São João do Outeiro, com bolsa no mesmo valor.

Para estudantes de Informática, há vagas nos bairros Campina e Marambaia. Os valores são de R$ 420 e R$ 800, respectivamente.

Também há uma oportunidade para estudantes de Meio Ambiente, vinculada à administração pública, no bairro Castanheira. A bolsa-auxílio é de R$ 1.055,89.

Comunicação, marketing, design e gastronomia

Na área de comunicação e criatividade, o CIEE oferece oportunidades para estudantes de Comunicação, Marketing e Design.

Uma das vagas para Comunicação fica no bairro Parque Verde, com jornada das 9h às 13h e bolsa de R$ 600. Outra oportunidade, no bairro Campina, oferece R$ 700 para uma jornada das 8h às 14h.

Para estudantes de Marketing, há uma vaga no bairro Campina, com bolsa de R$ 700. Já as oportunidades para Design estão nos bairros Batista Campos e Guamá, com bolsas de R$ 700 e R$ 500, respectivamente.

Também há uma vaga para Gastronomia, em um restaurante localizado na Cidade Velha. A oportunidade oferece bolsa de R$ 650, com horário das 11h às 17h.

Turismo e ensino médio

Estudantes de Turismo e Lazer contam com duas oportunidades em agências de viagens no bairro Umarizal. As bolsas são de R$ 800 e R$ 900.

Há ainda uma vaga específica para estudantes do ensino médio, no bairro Cremação. A oportunidade é vinculada ao comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e oferece bolsa de R$ 850, com jornada das 8h às 14h.

Confira as oportunidades:

Vagas de estágio em Marabá

Código 6219636 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Nível: Ensino Médio

Ensino Médio Bairro: Amapá

Amapá Horário: 8h às 16h

8h às 16h Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês

Código 6217589 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Área: Administrativa

Administrativa Bairro: Amapá

Amapá Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês

Código 6207587 — Nutrição

Área: Nutrição

Nutrição Bairro: Cidade Nova

Cidade Nova Horário: 9h às 15h

9h às 15h Bolsa-auxílio: R$ 1.400 por mês

Vagas de estágio em Santarém

Código 6201758 — Psicologia

Área: Psicologia

Psicologia Bairro: Floresta

Floresta Horário: 13h às 19h

13h às 19h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6201726 — Psicologia

Área: Psicologia

Psicologia Bairro: Floresta

Floresta Horário: 7h às 13h

7h às 13h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6197538 — Serviços Administrativos

Área: Administrativa

Administrativa Bairro: Aldeia

Aldeia Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 1.200 por mês

Vagas de estágio em Belém

Administração e apoio de escritório

Código 6218154 — Bancos múltiplos, com carteira comercial

Bairro: Campina

Campina Horário: A combinar

A combinar Bolsa-auxílio: R$ 420 por mês

Código 6205133 — Atividades de vigilância e segurança privada

Bairro: Reduto

Reduto Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6205110 — Atividades de vigilância e segurança privada

Bairro: Reduto

Reduto Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6199329 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Bairro: Umarizal

Umarizal Horário: 8h às 12h

8h às 12h Bolsa-auxílio: R$ 750 por mês

Código 6198109 — Atividades de fisioterapia

Área: Administrativa — Técnico

Administrativa — Técnico Bairro: Marco

Marco Horário: 7h às 13h

7h às 13h Bolsa-auxílio: R$ 600 por mês

Código 6197522 — Consultoria em tecnologia da informação

Bairro: Umarizal

Umarizal Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6187251 — Cartórios

Bairro: Umarizal

Umarizal Horário: 9h às 15h

9h às 15h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6169017 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos

Bairro: Castanheira

Castanheira Horário: 8h às 13h

8h às 13h Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6164876 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Bairro: Marco

Marco Horário: 11h às 17h

11h às 17h Bolsa-auxílio: R$ 500 por mês

Engenharia, TI e Meio Ambiente

Código 6197049 — Elétrica-Eletrônica

Empresa/atividade: Banco do Brasil

Banco do Brasil Bairro: Marco

Marco Horário: 8h às 13h

8h às 13h Bolsa-auxílio: R$ 1.000 por mês

Código 6193834 — Engenharia de Produção

Atividade: Obras portuárias, marítimas e fluviais

Obras portuárias, marítimas e fluviais Bairro: São João do Outeiro (Outeiro)

São João do Outeiro (Outeiro) Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 1.000 por mês

Código 6183703 — Informática

Atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial

Bancos múltiplos, com carteira comercial Bairro: Campina

Campina Horário: A combinar

A combinar Bolsa-auxílio: R$ 420 por mês

Código 6158486 — Informática

Atividade: Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos

Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos Bairro: Marambaia

Marambaia Horário: 8h às 12h

8h às 12h Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6151093 — Meio Ambiente

Atividade: Administração Pública em Geral — MPA

Administração Pública em Geral — MPA Bairro: Castanheira

Castanheira Horário: A combinar

A combinar Bolsa-auxílio: R$ 1.055,89 por mês

Comunicação, Marketing, Design e Gastronomia

Código 6218311 — Gastronomia

Atividade: Restaurantes e similares

Restaurantes e similares Bairro: Cidade Velha

Cidade Velha Horário: 11h às 17h

11h às 17h Bolsa-auxílio: R$ 650 por mês

Código 6188558 — Marketing

Atividade: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos Bairro: Campina

Campina Horário: 9h às 15h

9h às 15h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6181355 — Comunicação

Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem Bairro: Parque Verde

Parque Verde Horário: 9h às 13h

9h às 13h Bolsa-auxílio: R$ 600 por mês

Código 6145383 — Comunicação

Atividade: Bancos múltiplos, com carteira comercial

Bancos múltiplos, com carteira comercial Bairro: Campina

Campina Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6175575 — Design

Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas Bairro: Batista Campos

Batista Campos Horário: 13h às 18h

13h às 18h Bolsa-auxílio: R$ 700 por mês

Código 6154553 — Design

Atividade: Produção e promoção de eventos esportivos

Produção e promoção de eventos esportivos Bairro: Guamá

Guamá Horário: 14h às 18h

14h às 18h Bolsa-auxílio: R$ 500 por mês

Turismo e Lazer

Código 6211696 — Turismo/Lazer

Atividade: Agências de viagens

Agências de viagens Bairro: Umarizal

Umarizal Horário: A combinar

A combinar Bolsa-auxílio: R$ 800 por mês

Código 6150668 — Turismo/Lazer

Atividade: Agências de viagens

Agências de viagens Bairro: Umarizal

Umarizal Horário: 8h às 15h

8h às 15h Bolsa-auxílio: R$ 900 por mês

Ensino Médio

Código 6200028 — Ensino Médio

Atividade: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Bairro: Cremação

Cremação Horário: 8h às 14h

8h às 14h Bolsa-auxílio: R$ 850 por mês

Os valores das bolsas em Belém variam de R$ 420 a R$ 1.055,89, de acordo com a área e a oportunidade.

Como se candidatar

Os estudantes interessados devem consultar as oportunidades disponíveis na plataforma do CIEE e verificar os requisitos específicos de cada vaga, incluindo curso, nível de escolaridade, horário e local de atuação.

As vagas podem ser alteradas ou encerradas conforme o preenchimento pelas empresas. Por isso, é importante conferir a disponibilidade no momento da candidatura.