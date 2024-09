CIEE anuncia novas oportunidades de estágio em diversas áreas no Pará

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) divulgou novas vagas de estágio para estudantes em várias regiões do estado do Pará. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, como Administração, Secretariado, Marketing e Fisioterapia, e estão disponíveis nas cidades de Belém e Santarém. As bolsas-auxílio variam de R$ 700,00 a R$ 800,00, com auxílio transporte incluso.

Veja!

Secretariado - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

09:00 às 16:00 Requisitos: Estar cursando do 3º ao 7º semestre

Código da Vaga: 5335784

5335784 Link para Inscrição

Administração - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

10:00 às 16:00 Requisitos: Estar cursando do 2º ao 6º semestre

Código da Vaga: 5318486

5318486 Link para Inscrição

Marketing - Santarém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

07:00 às 13:00 Requisitos: Estar cursando do 1º ao 7º semestre

Código da Vaga: 5325102

5325102 Link para Inscrição

Ensino Médio - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

A combinar Requisitos: Estar cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio

Código da Vaga: 5328789

5328789 Link para Inscrição

Fisioterapia - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

A combinar Requisitos: Estar cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio

Código da Vaga: 5328789

5328789 Link para Inscrição

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever através do portal CIEE ou entrar em contato pela Central de Atendimento, no telefone 3003-2433. O CIEE também disponibiliza um canal de atendimento via WhatsApp pelo número (11) 3003-2433.