Belém recebe feirão do emprego esta semana; saiba como participar

Quem está em busca de emprego, estágio ou da primeira oportunidade no mercado de trabalho poderá participar, nesta quarta-feira (14), da segunda edição do Feirão do Emprego promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – seccional Pará, em Belém. O evento será realizado no espaço da Igreja da Lagoinha, no IT Center, reunindo grandes empresas e consultorias de recrutamento com oferta de vagas e recebimento de currículos.

A expectativa da organização é atender cerca de 2 mil candidatos ao longo do dia. Segundo a ABRH-PA, mais de 25 empresas estarão com equipes presenciais realizando triagens, entrevistas iniciais e cadastramento em bancos de talentos para futuras contratações.

O atendimento aos candidatos ocorrerá das 10h50 às 17h, por ordem de chegada. A recomendação é que os interessados levem currículo atualizado e documentos pessoais.

Entre as empresas confirmadas estão gigantes dos setores de mineração, indústria, varejo, alimentação, recursos humanos e serviços, como Vale, Hydro, Solar Coca-Cola e Suzano, que devem atrair candidatos interessados em oportunidades corporativas e operacionais.

Também participam do feirão empresas ligadas ao comércio e ao varejo, como Grupo + Barato Supermercado, Grupo Preço Baixo, Pague Menos e Rommanel, além de companhias dos setores alimentício e de bebidas, como Grupo 3 Corações, Socôco, Bebidas Duelo e Sushi Boulevard.

A programação ainda reúne empresas de recrutamento e qualificação profissional, como Executiva RH, GI Group, Power RH Consultoria, IEL, SESI e Super Estágio, com oportunidades voltadas principalmente para jovens em busca do primeiro emprego, estágio e programas de aprendizagem.

Além das vagas imediatas, muitas empresas devem utilizar o feirão para reforçar bancos de talentos e acelerar processos seletivos previstos para os próximos meses.

Antes do início das seleções, o evento terá uma roda de conversa gratuita sobre empregabilidade e recolocação profissional, das 9h às 10h45. O debate contará com representantes de empresas participantes e especialistas da ABRH-PA, discutindo temas como comportamento em entrevistas, diferenciação profissional e habilidades mais procuradas pelo mercado de trabalho atual.

O evento é gratuito e aberto ao público.