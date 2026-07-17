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Agropalma abre mil vagas de emprego para atuação na área agrícola em Tailândia

Após a contratação, os trabalhadores passarão por capacitação técnica oferecida pela empresa antes de iniciarem as atividades

Gabi Gutierrez

17 de julho de 2026 às 18:08

Confira as vagas de emprego

Confira as vagas de emprego ( Foto: Foto: assessoria | Agropalma )

A Agropalma está contratando mil trabalhadores para atuar na área agrícola em Tailândia, no nordeste do Pará. As vagas são voltadas para atividades de manutenção e colheita e fazem parte do processo de reestruturação da empresa após a aquisição pelo Grupo Daabon.

O processo seletivo começou no início de julho e a expectativa da empresa é preencher todas as vagas até o fim do mês. Segundo a Agropalma, os novos funcionários irão reforçar as equipes responsáveis pelas operações nas áreas de cultivo de palma de óleo.

As seleções foram realizadas de forma presencial em quatro polos: Vila dos Palmares, Tailândia, Moju e Tomé-Açu. De acordo com a empresa, a escolha dos locais levou em consideração a proximidade com as áreas de atuação e a concentração de trabalhadores ligados à atividade agrícola.

O Pará concentra a maior parte da produção de palma de óleo do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) apontam que o estado responde por cerca de 92% dos empregos diretos e indiretos do setor no Brasil. Tailândia, Tomé-Açu e Moju estão entre os principais municípios produtores.

Segundo a Agropalma, os candidatos contaram com apoio logístico durante o processo seletivo, incluindo transporte gratuito para os locais das entrevistas. Em Moju, por exemplo, foram disponibilizadas rotas de ônibus para moradores de comunidades rurais.

Após a contratação, os trabalhadores passarão por capacitação técnica oferecida pela empresa antes de iniciarem as atividades.

Em nota, o CEO da Agropalma, Giancarlo Dávila, afirmou que a abertura das vagas faz parte da estratégia da empresa para ampliar as operações na região e fortalecer a atividade da dendeicultura no estado.

A Agropalma atua na produção de óleo de palma desde 1982 e possui operações concentradas no Pará. Atualmente, a empresa mantém seis unidades de extração de óleo bruto, uma refinaria em Belém e um terminal de exportação. Segundo a companhia, cerca de cinco mil pessoas trabalham atualmente em suas operações.

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