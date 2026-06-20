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Adepará abre vagas de emprego temporárias com salários de até R$ 2,9 mil; saiba mais

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior, em quatro municípios do sudeste do Pará

Gabriel da Mota
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Imagem ilustrativa (Foto: Ascom / Adepará)

Inscrições para um novo processo seletivo da Adepará serão abertas na próxima segunda-feira (22) para preencher vagas temporárias na região sudeste do Estado. A seleção pública oferece oportunidades de trabalho para profissionais de níveis médio e superior em unidades do interior. De acordo com as regras estabelecidas no edital, os candidatos selecionados deverão iniciar as atividades profissionais a partir do dia 1º de julho de 2026.

As funções disponíveis são de médico veterinário, engenheiro agrônomo, agente fiscal agropecuário (AFA) e assistente administrativo.

Os salários iniciais oferecidos para o preenchimento das vagas variam de R$ 1.789,86 a R$ 2.949,55, com o intuito de recompor o quadro operacional da instituição.

Como fazer a inscrição no processo seletivo

Os profissionais interessados em participar da seleção devem se inscrever exclusivamente nos dias 22 e 23 de junho de 2026. O procedimento deve ser realizado de forma virtual por meio do site oficial da Sipros.

O objetivo central da contratação temporária é reforçar o contingente técnico da agência e manter a continuidade das ações de defesa agropecuária executadas na região.

Quais cidades têm vagas disponíveis

As vagas estão distribuídas entre os municípios paraenses de Parauapebas, Eldorado do Carajás, Curionópolis e Itupiranga, especificamente no distrito de Cruzeiro do Sul.

O diretor-geral da autarquia, Jamir Macedo, informou que a contratação vai ampliar a capacidade de atendimento presencial aos cidadãos e fortalecer diretamente as ações locais de fiscalização, defesa sanitária e apoio aos produtores rurais.

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