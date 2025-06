99 vagas de emprego em indústria de alimentos são abertas no Pará; veja onde

Moradores de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, no Pará, têm uma nova chance de ingressar no mercado de trabalho formal. Ao todo, estão abertas 99 vagas de emprego para o setor de produção em uma grande companhia de alimentos que atua em diversos estados do Brasil. As funções disponíveis são oferecidas em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com todos os benefícios previstos em convenção, e não exigem experiência anterior para a maioria dos cargos.

Em Santa Maria das Barreiras, há 38 vagas distribuídas para as funções de eletricista, desossador, mecânico industrial, faqueiro, operador de produção e pedreiro. Os currículos podem ser enviados para os e-mails:

• samuel.fernandes@friboi.com.br

• maria.vargas@friboi.com.br

Em Santana do Araguaia, são ofertadas 26 vagas para os cargos de operador de produção, operador de higienização e operador de armazém e expedição. Os interessados devem encaminhar os currículos para:

• vagas.sta@friboi.com.br

• WhatsApp: (94) 8142-5455

Em Marabá, 18 postos estão abertos para quem deseja atuar como operador de limpeza industrial, operador de produção (câmara de corte e abate), faqueiro, refilador-desossa, desossador ou operador de armazenagem e expedição. Os currículos devem ser enviados para:

• vagas.mrb@friboi.com.br

Já em Redenção, são 17 vagas para operador de produção, operador de armazém e expedição, além de eletricista de manutenção. Os interessados podem se candidatar por meio do e-mail:

• vagas.red@friboi.com.br

As oportunidades são oferecidas pela JBS, multinacional brasileira do ramo alimentício, com atuação global em mais de 180 países e marcas reconhecidas no setor de proteínas animais e alimentos plant-based.