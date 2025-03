41 vagas abertas para estágio no Pará; veja as áreas

Atualmente, há 41 oportunidades no estado do Pará, sendo 02 vagas para aprendizes e 39 para estagiários. As áreas contempladas incluem Arquivologia, Fisioterapia, Engenharia Civil, Administração, Educação Física, entre outras.

Confira as vagas:

ARQUIVOLOGIA

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 1.125,69 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 07:30 – 13:30

• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 5515054

FISIOTERAPIA

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa Auxílio: R$ 1.125,69 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 07:00 – 13:00

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5510054

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 500,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 08:00 – 12:00

• Requisitos: Cursando 2º ao 18º semestre

• Código da OE: 5505920

TÉCNICO EM MECÂNICA

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 759,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 06:30 – 13:30

• Requisitos: Cursando 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 5472925

ENSINO MÉDIO

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 842,60 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 16:00 – 22:00

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5496175

ENSINO MÉDIO

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 706,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 13:00 – 19:00

• Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre

• Código da OE: 5468007

ENGENHARIA AMBIENTAL

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 568,15 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 08:00 – 12:00

• Requisitos: Cursando 7º ao 18º semestre

• Código da OE: 5489668

ADMINISTRAÇÃO

• Cidade: Barcarena

• Bolsa Auxílio: R$ 900,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 08:00 – 15:00

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5483802

ENGENHARIA CIVIL

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: A combinar

• Requisitos: Cursando 5º ao 9º semestre

• Código da OE: 5513263

EDUCAÇÃO FÍSICA

• Cidade: Belém

• Bolsa Auxílio: R$ 540,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 16:00 – 22:00

• Requisitos: Cursando 4º ao 6º semestre

• Código da OE: 5496823

ADMINISTRAÇÃO

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa Auxílio: R$ 800,00 + Auxílio transporte

• Carga Horária: 08:00 – 14:00

• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre

• Código da OE: 5477510

Os interessados podem conferir os detalhes e se candidatar pelo Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) ou entrar em contato pela Central de Atendimento no telefone 3003-2433.