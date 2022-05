Volume de serviços no Pará cresce 1,6% no mês de março

O volume de serviços no Pará cresceu 1,6% em março, em comparação a fevereiro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira (12). De acordo com o estudo, o aumento de um mês para o outro foi de 0,6%, enquanto o índice de receita nominal de serviços passou de 0,9% negativos para 2,5% positivos no mês três do ano.

Assim, o estado ocupa a 15ª posição entre as 27 unidades federativas do Brasil, quanto ao volume de serviços. Além do Pará, Distrito Federal também apresentou crescimento no índice de medição (10,3%), seguido de Sergipe (8,8%) e Paraíba (8,7%). Já o Mato Grosso registrou um recuo de 3%, seguido do Acre (-1,3%) e Tocantins (-0,2%). Quanto à receita nominal, o Pará ocupou a 16ª posição, sendo que Pernambuco (11,2%), Sergipe (10,8%) e Distrito Federal (10,5%) registraram as maiores altas. Por outro lado, Tocantins (-1,7%), Acre (-1,3%) e Mato Grosso (-0,4%) vieram com as menores taxas.

Apesar da alta acumulada do ano, a pesquisa também apontou que os números foram um pouco menores do que no mês anterior, indo de 8,1% em fevereiro de 2022 para 7,8% em março. Esse cenário se manteve quanto levantados os últimos 12 meses, quando a variação acumulada foi de 13,4% em fevereiro para 12,8% em março.

Gerente de um salão de beleza e estética localizado no bairro do Marco, Elisângela Primo conseguiu observar um crescimento bem acima da média constada no Estado. Para ela, no acumulado do ano, o movimento aumentou perto de 50%. À frente do estabelecimento há 15 anos, ela conta que o momento tem sido bom para recuperar as perdas da pandemia.

“O início da semana sempre percebo movimento menor, às terças e quartas, mas a partir de quinta-feira começa a ficar mais intenso. Aumentou consideravelmente, as pessoas têm procurado cuidados em geral, seja manicure e pedicure, estética facial e corporal, terapia capilar”, conta.

Cenário no Brasil

A PMS revelou ainda que, em março de 2022, o volume de serviços no Brasil cresceu 1,7% se comparado a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor de serviços recuperou a perda de 1,8% registrada em janeiro deste ano, e alcançou o maior patamar desde maio de 2015. Dessa forma, o setor se encontra 7,2% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 4,0% abaixo de novembro de 2014 (ponto mais alto da série histórica).

Ainda de acordo com a pesquisa, apenas três estados não cresceram no volume de serviços no mês de março. Entre os locais que apontaram taxas positivas nesse mês, o impacto mais importante veio de São Paulo (2,7%), seguido por Minas Gerais (6,4%) Distrito Federal (10,3%), Santa Catarina (4,2%), Rio Grande do Sul (2,6%) e Rio de Janeiro (0,8%). Em contrapartida, Mato Grosso (-3,0%) exerceu a principal influência negativa em termos regionais.