Veja como pequenos e médios empreendedores do Pará podem se planejar para vendas de final de ano

Com o fim da Black Friday e início do mês de dezembro, todos as atenções de quem trabalha com vendas se voltam para as festas de final de ano, principalmente no caso dos pequenos e médio empreendedores, que precisam se preparar com bastante antecedência para evitar problemas com estoque, fornecedores, entre outros. Segundo os especialistas, é fundamental ter planejamento e gestão. Vendas de Natal e Ano Novo estão entre as mais esperadas pelos comerciantes.

A professora universitária e administradora Alessandra Meirelles explica que a maioria das empresas no Brasil fecha durante os cinco primeiros anos de existência por falta de capacitação e planejamento. Cerca de 84%, segundo ela, estão fadadas a fechar as portas justamente por falta de gestão. “Esse planejamento eu diria que tem como base uma análise de mercado, entender a área de atuação profundamente. Depois disso, é preciso investir em marketing, em mostrar o produto, o serviço. Também é preciso ter um planejamento financeiro. Nem tudo o que entra no caixa da pessoa jurídica é da pessoa física. São duas coisas diferentes e isso é um ponto onde muitos empreendedores erram também”, analisa.

Quais os passos para o planejamento para as vendas de final de ano?

De acordo com a especialista, neste momento de intensificação de vendas, é preciso fazer um planejamento operacional. “É preciso saber o quanto de estoque se vai precisar. Como é que vai ser o planejamento de venda, como é que se vai atrair os consumidores para dentro da loja, como é que se vai distribuir essa mercadoria, caso seja necessário. Tudo isso é obtido por meio de capacitação e qualificação. É preciso entender o mais profundamente possível da área em que eu opero”, acrescenta.

Para ela, o empreendedor precisa se preparar para as festas de final de ano desde o início do mesmo. “Desde o início do ano, já tem que começar a se preparar, inclusive fazendo investimentos para que quando chegue o segundo semestre, o empreendedor possa fazer maiores compras, porque sabe que no período de Natal vai precisar ter um estoque maior, pelo menos de 30 a 40% de aumento de consumidores. Então, desde o início do ano é preciso já estar investindo para poder fazer as compras e ter sim um estoque que possa suprir a demanda”, destaca.

A empreendedora Janaína Kzam, de 44 anos, abriu, há pouco mais de um mês, uma loja virtual de camisetas, junto com a sócia e amiga Rafaela Verbicaro. A intenção era gerar uma renda extra, fora do nicho que ela tem como atividade principal, que é a área da saúde. “Esse período que se inicia será o nosso primeiro grande evento. Eu e minha sócia, que é arquiteta de formação e também queria empreender em outro ramo, estamos investindo nessa nova coleção, que está totalmente voltada para as festas de Natal e Ano Novo. A preparação para esse momento está principalmente em adquirir peças que possam ser usadas como estratégicas num look, de forma ecológica e sustentável, pois nosso produto é fruto da reciclagem de garrafas pet”, conta.

Segundo Janaína, o negócio ainda não tem referências de comparação, pois esse será o primeiro Natal, mas ela acredita que o negócio começou com o pé direito. “Vejo que já foi próspero e inesperado. Pois vendemos 90 t-shirts em menos de 15 dias, só fazendo divulgação em grupos de mensagens. Tudo surgiu de maneira rápida e já temos resultados significativos. Objetivo é movimentar cada vez mais a economia com peças de qualidade em valores acessíveis”, planeja.