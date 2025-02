Transporte de artistas em Belém: início e desenvolvimento de um negócio de sucesso

Com 35 anos de experiência, o empresário Sérgio Sousa se consolidou como um dos principais nomes do setor de transporte de artistas na capital paraense. À frente de uma empresa que atualmente conta com duas vans e dois carros próprios, e um sistema eficiente de sublocação para atender demandas maiores, ele criou uma rede confiável de profissionais que garantem a excelência do serviço prestado.

A trajetória do empresário começou de uma forma diferente. Ele iniciou sua carreira no transporte escolar, depois migrou para a locação de ônibus de turismo e, por incentivo de um amigo, passou a trabalhar com o transporte de eventos. “Foi por intermédio do meu compadre que comecei a transportar bandas. O primeiro trabalho foi com a equipe da cantora Ivete Sangalo, e daí não parei mais. Hoje, acho que 80% dos artistas que vêm para Belém são transportados por mim”, explica.

Durante todos esses anos, o empresário já levou e buscou diversos nomes do teatro, da música e do futebol brasileiro, como o cantor sertanejo Gustavo Lima e o “Tremendão” Erasmo Carlos.

“Já transportamos o Gustavo Lima, Reginaldo Rossi, Erasmo Carlos e outros. Também já trabalhei com delegações de times de futebol, transportei o time do Flamengo na última vez que eles estiveram aqui na cidade”, conta.

Como funciona o mercado em Belém

Segundo Sérgio, o setor de locação de veículos tem uma demanda sazonal na cidade. Ele conta que os clientes costumam procurar mais o serviço durante os meses de julho, dezembro e no período do carnaval. No entanto, a empresa mantém um fluxo constante de trabalho graças ao envolvimento no transporte de eventos, que garante ocupação em praticamente todos os finais de semana do ano. “Sempre temos serviço, mas a época que a procura é maior é em julho, dezembro e fevereiro, durante o carnaval”, pontua.

A empresa de Sérgio também presta serviços para clientes comuns, como famílias e amigos. Ele relata que, se amigos quiserem ir até o estádio ver um jogo e beber, podem aderir aos seus serviços, ficando despreocupados quanto a questão do transporte.

“Um grupo de amigos quer assistir um jogo, mas não querem ir de carro porque querem beber, se divertir etc. Aí eles fazem a locação da van comigo, a gente leva até o estádio e no retorno, apanha eles e deixa em casa, esse tipo de trabalho eu também faço”, relata.

Dificuldades no início

Sabemos que a construção de um negócio sólido não é tarefa fácil. No caso do empresário, ele narra que o maior desafio foi montar uma equipe de confiança, que fosse responsável com os clientes e artistas, e que executasse o serviço de maneira profissional. “É muito difícil trabalhar com outras pessoas, mas conseguimos selecionar profissionais que nos dão orgulho. Hoje, a equipe está estável e não temos grandes problemas”, afirma.

Sérgio Sousa (Wagner Santana / O Liberal) Sérgio Sousa (Wagner Santana / O Liberal)

Para atender a demanda crescente, Sérgio precisou estruturar um sistema de sublocação, contando com parceiros confiáveis e eficientes. Ele entra em contato com outros proprietários de veículos e fecha o negócio seguindo a demanda que o cliente quer.

“Se me pedirem 20 vans, eu consigo. Se precisarem de carro blindado ou caminhão baú, a gente resolve. O que for necessário para um evento acontecer, damos um jeito”, garante o empresário.

Expectativa para a COP 30

A expectativa para o futuro é otimista, principalmente com a aproximação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá durante o mês de novembro em Belém. Segundo Sérgio, a procura por transporte já está em alta, com muitos clientes procurando seus serviços para especular preços. “A expectativa é muito boa. Esperamos que o evento traga uma remuneração excelente para quem trabalha com transporte executivo e locação de vans, muitos clientes já estão especulando preços conosco”, comenta.

Com anos de experiência, uma equipe confiável e uma visão estratégica do mercado, o empresário segue fazendo um bom trabalho no setor de transporte, garantindo conforto e segurança para artistas e famílias que optam por seu trabalho.