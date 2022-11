Transformação digital exige planejamento e estratégias para desenvolver novos negócios

A popularização da internet e outras ferramentas digitais provocou uma série de transformações nas últimas décadas. A economia não passou ilesa a essas mudanças e hoje, cada vez mais, os modelos de negócios pautam o seu funcionamento levando em conta as estratégias de divulgação, o posicionamento e as formas de comercialização em sites e redes sociais.

Essa nova realidade é parte do DNA de empreendimentos “nativos digitais”, mas também afeta os tradicionais físicos, que foram atravessados por essa tendência especialmente nos últimos dois anos. “Desde a pandemia, a gente consegue observar uma mudança no comportamento do consumidor e dos empreendedores, que buscaram uma adaptação para esse novo modelo que o mercado estava impondo. Quem já tinha uma loja ou um empreendimento começou a se adaptar a esse momento da economia e dos negócios”, avalia Allonny Farias, gerente adjunto do Sebrae na Região Metropolitana de Belém.

Diante disso, alguns desafios se impõem às empresas, já que, muitas vezes, é necessário compreender as particularidades de um empreendimento digital. Por exemplo, os recursos logísticos à disposição podem fazer diferença na forma de atendimento e até de avaliação da empresa na internet. Outros aspectos importantes incluem a integração dos canais de comunicação, a construção de uma identidade para a marca e a oferta de soluções de flexibilização do atendimento que costumam ser bem vistas pelos consumidores.

Segundo Allonny, a ideia não é simplesmente transportar a experiência física para o digital, mas, sim, usar os recursos desse novo ambiente a favor do negócio e de uma melhor experiência para o cliente. Nesse sentido, o processo de pedido de um produto para um vendedor até a retirada dele no caixa ocorre de forma semelhante na internet, com o diferencial de serem mais ágeis, práticos e otimizados.

Para melhor aproveitar os benefícios que a internet e outras ferramentas podem proporcionar, a recomendação é planejar todo o funcionamento do negócio, pensando, por exemplo, em ações que vão do pré ao pós-venda. Além disso, a comunicação costuma ter um grande peso no desempenho, por isso, a produção de conteúdo com uso de fotos e vídeos originais e criativos repercutem de forma positiva junto ao público.

“É preciso compreender a importância desse investimento em comunicação para a construção da marca. Hoje, uma marca não é mais só um CNPJ, ela é um ativo do negócio que vai ter um impacto muito grande na confiabilidade que o cliente tem ao olhar para aquela marca depois”, afirma Allonny Farias.

Dicas para aproveitar o potencial do empreendedorismo digital

1. Conheça o segmento que está adentrando e concorrência a fim de estabelecer seus diferenciais.

2. Planeje todo o processo de atendimento, incluindo a pré-venda, o frete e os serviços de suporte no pós-venda.

3. Invista em comunicação para estabelecer uma marca com identidade. Também é importante gerar conteúdos atrativos para o público, com fotos engajadoras e vídeos explicativos, por exemplo.

4. Ofereça opções de atendimento mais flexíveis e com canais de comunicação mais integrados.

5. Utilize as ferramentas digitais a seu favor para oferecer uma jornada de consumo otimizada e satisfatória para o cliente.