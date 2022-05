Sebrae divulga vencedores do Prêmio Prefeito Empreendedor no Pará   

Os vencedores da etapa estadual da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor serão conhecidos nesta quarta-feira (18), em cerimônia no Theatro da Paz, em Belém, a partir das 18h30. Cinquenta e sete gestores municipais são finalistas dessa etapa, selecionados entre os 88 inscritos na premiação, em oito categorias.

Os vencedores receberão troféus e o direito de seguir na disputa pelo reconhecimento nacional, cujo resultado será divulgado no 28 de junho, em Brasília. Também receberão troféus 14 destaques regionais.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, “esta foi a melhor participação de prefeitos paraenses no Prêmio, com gestores municipais de todas as regiões do estado do Pará”. Ao todo, foram inscritos 93 projetos no estado, nas categorias Cidade Empreendedora, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Desburocratização, Inovação e Sustentabilidade, Empreendedorismo na Escola e Governança Regional e Cooperação Intermunicipal.



O diretor destaca a importância da premiação. “Ela é uma das principais iniciativas do Sebrae para fomentar o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios nos municípios”, defende.

Os projetos finalistas no Pará foram avaliados por uma banca julgadora formada por profissionais de 24 instituições públicas e privadas de vários segmentos, que avaliaram com base em critérios apresentados no regulamento da premiação.

O evento de premiação dos prefeitos paraenses contará com a apresentação do Coral da Fundação Amazônica de Música, com regência da maestrina Joana D’arc Soares.



Vacinação e máscara



É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 com, no mínimo, duas doses para a entrada no Theatro, além do uso de máscara em seu interior, conforme legislações estaduais.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor tem como principal objetivo reconhecer o prefeito ou administrador regional que trabalha para o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos negócios, contribuindo de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social do município.

Ao longo de sua história de 11 edições, já foram inscritos mais de 10 mil projetos e premiados 918 na modalidade estadual e 94 na nacional. Mais de 600 municípios já participaram.



No Pará, mais de 400 prefeitos já participaram, 291 projetos foram inscritos, 47 prefeitos premiados em nível estadual e 5 em nível nacional.