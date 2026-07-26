Receita caseira transforma biscoitos personalizados em negócio de sucesso em Belém

Há mais de dez anos, a empreendedora Bianca Fernandes apostou em uma ideia nascida em casa e construiu uma receita de sucesso

O que começou como um gesto de carinho para tornar o lanche escolar do filho mais especial e uma receita caseira acabou se transformando em um negócio consolidado. Há mais de uma década, a empreendedora Bianca Fernandes descobriu nos biscoitos decorados uma oportunidade de empreender e, a partir da cozinha de casa, deu origem à Bia Biscoitos Decorados, empresa que hoje se consolidou no mercado com uma produção artesanal e personalizada.

A Bia Biscoitos Decorados nasceu em 2014, durante o período de licença-maternidade de Bianca Fernandes. Ela afirma ter sido pioneira em Belém no segmento de biscoitos decorados personalizados. Na época, trabalhava com carteira assinada na área administrativa, mas buscava uma forma de aproveitar mais o tempo com o filho. Foi então que começou a desenvolver receitas e a produzir biscoitos artesanais, decorados à mão com personagens e outros desenhos.

“Busquei formas de criar memórias afetivas para os meus filhos. Eu deixei o meu trabalho para me dedicar integralmente ao meu filho e, nesse período, comecei a buscar referências da memória afetiva da minha infância. Sempre gostei de desenhar e isso acabou influenciando muito o que eu fazia para ele. Preparava lanchinhos diferentes, biscoitos decorados e até os docinhos dos aniversários eram desenhados por mim, tudo feito à mão. Sempre gostei de criar coisas e tive a ideia de produzir biscoitos. Chegou um momento em que eu queria casar isso com a maternidade. Não queria deixar meu filho sozinho em casa. E o empreendedorismo me ajudou com isso”, comenta.

A novidade rapidamente chamou a atenção de conhecidos, como vizinhos. A primeira encomenda veio de uma vizinha, marcando o início do que viria a se tornar o negócio. “Os vizinhos começaram a perceber esse cuidado e esse diferencial. Depois comecei a participar de feirinhas criativas e, aos poucos, fui conquistando novos clientes. Foi nesse momento que percebi que aquilo que havia começado como um gesto de amor pelo meu filho poderia, de fato, se transformar em um negócio. A demanda foi crescendo, o sonho ganhou forma e nasceu a Bia Biscoitos Decorados”, relata.

Produção de biscoitos conta com equipe dedicada (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Negócio de sucesso

A empreendedora relata que chegou um momento em que não era mais possível manter a produção de biscoitos decorados e pintados à mão sozinha, o que a levou a buscar uma alternativa para ampliar a escala do negócio. Segundo ela, foi nesse contexto que decidiu experimentar a impressão 3D, tecnologia que, à época, existia apenas em São Paulo. Dessa iniciativa, surgiu a linha de produtos personalizados, inclusive com o desenvolvimento de uma receita própria.

O primeiro desafio foi atender ao aumento da demanda, já que Bianca fazia todo o processo sozinha. Com o crescimento das encomendas, ela começou a montar uma equipe para dar suporte à produção e à distribuição dos biscoitos, permitindo que o negócio continuasse a se expandir. “O maior desafio foi entender que empreender exige muito mais do que saber produzir um bom produto. Precisei aprender sobre gestão financeira, liderança, processos, vendas e planejamento”, observa.

A empreendedora relata que a inovação sempre fez parte da história da empresa, especialmente com a adoção da impressão 3D, que revolucionou parte da produção ao permitir a criação de cortadores exclusivos com mais precisão e agilidade. Segundo ela, a tecnologia contribuiu para o aumento da produtividade e para o atendimento das demandas dos clientes. Ela destaca ainda que, atualmente, a empresa consegue desenvolver projetos personalizados para empresas e eventos com mais agilidade, mantendo a qualidade esperada pelos consumidores.

“Com a nossa linha de produtos corporativos, a impressão 3D foi fundamental. Quando começamos a utilizar essa tecnologia em Belém, passamos a captar muito mais clientes. A nossa principal ferramenta é a impressão. Por meio dos nossos biscoitos, proporcionamos experiências. São produtos que contam histórias de aniversários e eventos. Fomos pioneiros. Isso trouxe padronização, aumentou nossa capacidade produtiva e reduziu desperdícios, sem perder o cuidado artesanal que faz parte da identidade da marca”, afirma Bianca ao destacar o diferencial do negócio.

Biscoitos < > Foto: Carmem Helena | O Liberal

Aumento da demanda

Com o aumento da demanda, Bianca precisou expandir a estrutura do negócio, incluindo espaços de produção e pontos de venda. Foi a partir de linhas de crédito, capital de giro e consórcio que ela conseguiu expandir. Atualmente, ela mantém uma loja no bairro do Umarizal e concentra a produção na fábrica localizada no bairro da Marambaia. A empresa também passou a atender eventos e encomendas corporativas.

“Também foi necessário formar uma equipe, investir em estrutura e criar padrões para que cada biscoito mantivesse a mesma qualidade. Atender empresas trouxe uma nova responsabilidade, porque além da beleza e do sabor, os clientes precisam de pontualidade, organização e capacidade de produção. Foi um processo de muito aprendizado, resiliência e dedicação. Com a linha de crédito, conseguimos maquinário, reformas e equipamento”, completa a empreendedora.

Expectativa

Para ela, a expectativa é expandir ainda mais o negócio e já se preparar para novos caminhos. Hoje, ao lado dos filhos Hildergard Filho, de 11 anos, e Zoé, de sete, ela fala com carinho sobre ter conseguido conciliar o empreendimento com o cuidado dos filhos, sem abrir mão de nenhum dos dois. Para ela, que sempre sonhou em ser mãe, persistir no mercado e, ao mesmo tempo, se dedicar à família foi bastante significativo.

“Nosso objetivo é consolidar ainda mais a Bia Biscoitos Decorados como referência nacional em biscoitos finos personalizados, ampliando nossa atuação no mercado corporativo e fortalecendo nossa identidade como uma marca genuinamente paraense, levando nossos sabores e nossa cultura para cada vez mais pessoas”, projeta.