Quer abrir um negócio próprio em 2024 no Pará? Veja dicas de especialista para não ter erro

Ter o próprio negócio pode representar independência financeira para muitas pessoas. Mas a responsabilidade de gerir uma empresa exige, desde a abertura do CNPJ, estudo, planejamento e paciência. Para quem deseja empreender em 2024, o contador Lucas Vidal, especialista na área de gestão fiscal e tributária, elaborou dicas sobre como escolher uma área de atuação, quais os procedimentos para abrir uma empresa e como a reforma tributária, aprovada recentemente no país, pode interferir nesse processo. A microempreendedora individual Ellen Modesto, que é MEI desde 2019, relata como resolveu mudar de área no último ano e quais os desafios de se ter o próprio negócio.

“Para escolher uma área de atuação, é importante observar alguns fatores, como: sua capacitação, estudar o mercado e elaborar metas sobre o que pretende alcançar a curto, médio e longo prazo”, recomenda Lucas. O contador ressalta que é preciso descobrir onde os possíveis clientes estão localizados e o que é necessário para alcançá-los. “Com o advento das redes sociais, muitos negócios atuam de forma 100% online”, exemplifica o profissional.

Além disso, a depender do porte da empresa, deve-se somar todos os recursos necessários para o funcionamento: gastos com honorários (contabilidade, jurídico), aluguel do espaço ou valor de imóvel próprio, compra de materiais, contratação de funcionários e etc. “Empreender é uma arte que envolve a ousadia de adentrar em um território novo e se arriscar. Porém, com o conhecimento certo, é possível se arriscar com segurança”, afirma Lucas Vidal.

Com relação à reforma tributária, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 20 de dezembro, Lucas Vidal esclarece: “A proposta principal é simplificar o sistema fiscal, que contempla unificar os impostos. Logo, ela não interfere no processo de abertura de empresas, mas sim na gestão fiscal dos contribuintes”, conclui.

No primeiro semestre de 2024, Ellen pretende dobrar o faturamento e contratar alguém para ajudá-la no atendimento de sua gráfica (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Empreendedora fala sobre mudança de ramo

Ellen Modesto abriu um CNPJ do tipo MEI em 2019, para atuar como designer de unhas e sobrancelhas. Após ter conquistado uma boa cartela de clientes, ela estava insatisfeita com o ramo e neste ano de 2023, mudou da estética para a área de comunicação visual. Inicialmente, Ellen investiu 5 mil reais para abrir uma loja de impressões gráficas. “Decidi abrir um CNPJ porque trabalhava em casa e queria garantir meus direitos e cumprir meus deveres, já que comecei a prestar serviços”, explica a empreendedora.

“Comece com os recursos que você conseguir inicialmente, e invista em algo que você acredite! Seja otimista, esse é o lema do empreendedor” - Ellen Modesto, microempreendedora há 4 anos.

Após pesquisas de mercado, Ellen Modesto adquiriu equipamentos, como: impressora, plastificadora, prensas de sublimação e produtos para iniciar a venda. “Não fiz nenhum curso específico, nem consultei um contador, mas cheguei a fazer alguns cursos rápidos que o Sebrae oferece no site”, relata. Ela diz estar otimista para 2024: “Até o próximo semestre, pretendo dobrar o faturamento que tenho hoje, e logo contratar alguém pra me ajudar”, planeja a MEI.

Conheça o passo a passo para abrir uma empresa

1. Separe documentos pessoais e faça o registro de sua empresa na junta comercial do seu estado, por meio de um contrato social. Na JUCEPA, por exemplo, este procedimento é realizado de forma 100% online, por meio do site.

2. Após a consolidação da empresa na junta comercial, acesse o portal da Receita Federal em posse do código NIRE (registro de legalidade), para solicitar a constituição de CNPJ.

3. Caso sua empresa seja obrigada a ter inscrição estadual, dependendo do segmento definido, também será necessário cadastro da empresa no site da Secretaria da Fazenda do Estado que a empresa reside.

4. Em posse do NIRE, CNPJ e inscrição estadual, a última etapa é credenciar a empresa junto à prefeitura. Informe-se no seu município sobre quais documentos são necessários para liberar a licença de funcionamento do estabelecimento, Vigilância Sanitária e alvará do Corpo de Bombeiros.

Para quem deseja ser MEI, os procedimentos são menos burocráticos e podem ser realizados no Portal do Empreendedor.