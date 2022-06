Programa garante recursos financeiros para criação de empreendimentos inovadores; confira

Até o dia 30 de junho, é possível se inscrever para o Programa Centelha 2, que visa estimular a criação de empreendimentos inovadores no Brasil. Serão oferecidos recursos financeiros, capacitação e suporte para até 50 selecionados, que receberão até R$ 60 mil em subvenção econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio técnico.

O programa é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação CERTI.

No Pará, a execução do programa fica sob responsabilidade da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA). “É a hora certa para gerar mais renda, oportunidades e desenvolvimento ao estado do Pará”, declarou a coordenadora da FAPESPA, Maria Trindade.

O Centrelha 2 busca estimular e fomentar a cultura empreendedora no Brasil, além de incentivar a inovação. Em sua primeira edição, ele contou com mais de 15 mil ideias submetidas nacionalmente e mais de mil municípios envolvidos. Neste ano, o Programa Centelha 2 acontecerá em 25 Estados e no Distrito Federal.

O edital e todas as informações do programa podem ser acessadas no site programacentelha.com.br/pa/#pa.

Conforme o edital, serão apoiados projetos inovadores nas seguintes temáticas: Automação; Big Data; Biotecnologia e Genética; Blockchain; Design; Eletroeletrônica; Geoengenharia; Inteligência Artificial e Machine Learning; Internet das Coisas (IoT); Manufatura Avançada e Robótica; Mecânica e Mecatrônica; Nanotecnologia; Química e Novos Materiais; Realidade Aumentada; Realidade Virtual; Segurança, Privacidade e Dados; Tecnologia Social; Tecnologia da Informação (TI) e Telecom.