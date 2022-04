Pará tem alta no volume serviços em fevereiro de 2022, aponta IBGE

O estado do Pará registrou resultados positivos no setor de serviços, em fevereiro deste ano, com índice de 1% no período, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgadas nesta terça-feira (12), pelo IBGE. Apesar da alta, a taxa ficou abaixo dos índices de janeiro do mesmo ano, quando o volume de serviços ficou em 3,3%.

Comparando com o mesmo período em 2021, as taxas obtiveram uma diferença de 1,8%, passando de 2,8% em fevereiro de 2021 para 1,0% em fevereiro de 2022.

O índice registrado em fevereiro no Pará foi o 7º mais alto no período de um ano, ficando atrás dos meses de janeiro/2022 (3,3%), abril/2021 (3,0%), fevereiro/2021 (2,8%), junho/2021 (1,6%), maio/2021 (1,6%) e outubro/2021(1,4%).

Estados

Na comparação com os demais estados, o Pará ocupou a 12ª colocação na tabela dos estados no setor de serviços, no mês de fevereiro. No que se refere ao acumulado do ano, ainda de acordo com o IBGE, o estado do Pará ficou em 16ª posição, com 8,1%, enquanto em fevereiro de 2021 os índices eram de 2,2%.

No acumulado dos últimos doze meses, o também ficou em 16°, com índices de 13,4%.

Brasil

No Brasil, o volume de serviços em fevereiro de 2022 variou -0,2% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, acumulando, assim, perda de 2% nos dois primeiros meses deste ano. Com isso, o setor de serviços se encontra 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 7% abaixo de novembro de 2014 (ponto mais alto da série histórica).

Ainda segundo a pesquisa, 13 das 27 unidades da federação tiveram retração no volume de serviços em fevereiro, na comparação com janeiro, acompanhando o decréscimo observado no Brasil. Entre os locais com taxas negativas nesse mês, o impacto mais importante veio de São Paulo (-0,5%), seguido por Distrito Federal (-3,4%) e Santa Catarina (-2,0%). Em contrapartida, Minas Gerais (2,0%), Rio de Janeiro (0,8%) e Mato Grosso (6,6%) registraram os principais avanços em termos regionais.