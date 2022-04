Pará sedia encontro dos Fóruns Estaduais de Micro e Pequenas Empresas da Região Norte

Foi realizado nesta terça-feira (19), em Belém, o Encontro dos Fóruns Estaduais de Micro e Pequenas Empresas da Região Norte, evento que teve como objetivo discutir o fortalecimento das atividades empreendedoras na região. O encontro foi realizado na sede da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e contou com apresentações dos representantes dos estados e das entidades ligadas ao tema.

Entre os temas abordados, estavam as ações voltadas para o fomento dos micro e pequenos negócios, oferecendo panoramas das ações de acordo com cada realidade regional.

"Sabemos que o segundo maior sonho do brasileiro é ter seu negócio próprio e que somos a 7ª maior taxa inicial de empreendedorismo e a 13ª taxa de empreendedores. Agora, imagina se a gente tivesse uma cultura mais empreendedora no Brasil, onde poderíamos chegar. São esses os pontos mais importantes dessa discussão que precisamos desenvolver”, declarou a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, Caroline Bussato.

Ela lembra que, atualmente, os pequenos negócios representam 70% dos empregos gerados no Brasil, sendo o setor de serviços o que mais empregou. “O Estado do Pará é o 10º que mais contratou entre os pequenos, por isso que é importante falarmos disso e de políticas que criam condições para que isso aconteça. Precisamos ter esse olhar de análise para verificar de que forma podemos apoiar", completou.

A representação do Pará ficou a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que integra o Fórum Estadual e atuou para a realização do evento, em parceria com o Governo Federal. O próximo encontro dos Fóruns, que reunirá representantes de todo o País na sede do Ministério da Economia, será em Brasília (DF), e está previsto para junho de 2022.