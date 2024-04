Pará gerou 140% mais empregos pelas micro empresas em janeiro deste ano; entenda

Jhordano Brandão, de 31 anos, e a mãe dele, Maria Brandão, mudaram o endereço comercial da hamburgueria artesanal, que eles mantêm na Cidade Nova, em Ananindeua, este ano, para atender o crescimento da demanda. Mais espaço e mais gente contratada. Mãe e filho estão na estatística do Sebrae Pará que aponta o crescimento de 140% no saldo de empregos criados pelas micro e pequenas empresas (MPE), em janeiro deste ano em relação a janeiro de 2023.

O levantamento é do Sebrae Pará e tem como base os dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), serviço do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que acompanha o quadro nacional do mercado formal de vagas com carteiras assinadas no Brasil.

De a cordo com o ministério, em todo o país, na comparação entre o mês de janeiro de 2024 com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 51,7% no saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas (MPE). Em janeiro de 2024 houve 112.398 novas contratações formais; já em 2023, foram criadas 74.087 vagas.

Micro empresas criaram 1.601 postos formais em janeiro de 2024

Estabelecimentos crescem de tamanho

Jhordano e a mãe Maria Brandão anunciaram nas redes sociais a mudança do endereço comercial em fevereiro deste ano. Eles precisavam de um espaço maior para atender bem os consumidores cativos e os novos que não param de chegar.

"A gente iniciou como delivery e depois de três anos abrimos nossa loja física, na Cidade Nova 5 e ela tinha 17 lugares e, agora, dia 21 de fevereiro deste ano, a gente abriu a nova loja maior com 50 lugares também na cidade nova. O que nos motiva a trabalhar com a loja, é fazer o que se gosta”, contou Jhordano Brandão.

Ele recordou que quando criança acordava cedo aos domingos para ver o programa ‘pequenas empresas, grandes negócios’. “Pois é, eu sempre achava legal esse papo, mas eu não tinha nenhuma proximidade na família, tio, irmão que empreendeu. Como a maioria das pessoas, eu fui atrás de uma formação na área de empreendedorismo”, diz Jhordano, que é advogado de formação.

“Trabalhei como advogado durante dois anos até eu perceber que eu queria fazer outra coisa, eu já fazia hambúrguer durante a faculdade e gostava de testar”, contou Jhordano. Ele lembrou que mobilizava o pessoal da sala (na faculdade) e em vez da turma pedir coisas de fora, ele levava sanduíches e ia testando a aceitação das pessoas, até que num momento da vida, decidiu se profissionalizar abrindo a hamburgueria.

Na brasa com amor

"Feito na brasa com amor”. Essa frase está estampada na parede da hamburgueria artesanal, de Fábio Souza, o ‘Fabinho’, como ele é mais conhecido. Fábio também toca o empreendimento na Cidade Nova, em Ananindeua. O bairro vem concentrando estabelecimentos do gênero e se torna referência quando o assunto é comida fora de casa na Grande Belém

Fábio disse, como Jhordano, que sempre gostou de experimentar coisas novas. “O que me motivou a empreender foi não depender só de uma renda, gostar de enfrentar desafios e fazer coisas diferentes daquilo que a maioria faz".

"Para ter seu próprio negócio não basta ter apenas excelentes ideias, afirmo que é necessário ter equilíbrio espiritual e mental para enfrentar as adversidades diárias”, disse Fábio. Trabalhar com alimento exige uma rotina árdua, a recompensa, segundo Souza, aparece quando o empreendedor ver a satisfação do cliente, no caso, com a comida de qualidade.

Melhorias contínuas

“É legal receber o feedback tanto positivo quanto negativo, isso nos mostra em que caminho estamos e onde devemos melhorar”, destacou Fabinho. Sobre os perrengues naturais de quem está à frente dos negócios, Fábio disse que é o tamanho do espaço, numa demonstração concreta de que o empreendimento vai bem.

“Atualmente o nosso gargalo é o espaço, principalmente da cozinha, isso tem nos limitado a desenvolver e lançar novos produtos, e já temos alguns prontos para serem lançados. Então para o nosso futuro almejamos uma expansão que englobe toda a área interna, as nossas constantes chuvas prejudicam os lugares externos”.

Para a COP 30, ele disse que tem a intenção de lançar novos produtos. “Mas um item com bastante regionalidade, fortalecendo nossas ricas raízes culturais, já temos em nosso menu o burguer de camarão com jambu, porém até lá temos a intenção de lançar nosso burguer de caranguejo, já em testes’’.