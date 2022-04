Número de empresas comandadas por jovens cresce 14% no Pará, diz Jucepa

No Pará, mais de 93 mil empresas têm a participação de pessoas com idades entre 18 e 30 anos no quadro societário, segundo dados do registro mercantil da Junta Comercial do Pará (Jucepa). E esse número de empreendedores jovens tem crescido nos últimos anos. De 2018 para 2022, a participação de pessoas nessa faixa etária como empreendedores subiu mais de 14%. Em 2018, dos negócios abertos em território paraense, 24,41% tinham jovens no quadro societário; em 2022, essa participação pulou para 39,16%. As informações são da Agência Pará.

Os desafios impostos pela crise econômica aliados à vontade de conquistar a autonomia financeira, são apontados como uma das explicações para o crescimento do empreendedorismo entre o público jovem no território paraense.

"O jovem paraense vê muitas alternativas, é criativo, e ao gerir o próprio negócio, cresce junto com ele. E empreendem observando as oportunidades do mercado, atendendo demandas sociais e movimentando a economia. Este resultado também mostra o resultado dos investimentos do Estado na nossa economia", destaca Cilene Sabino, presidente da Jucepa.

Somente em Belém, 24.258 negócios são comandados por pessoas que têm entre 18 e 30 anos. Também se destacam os municípios de Ananindeua (8.709 empresas com jovens no quadro societário); Santarém (5.041empresas); Marabá (4.512 empresas); e Parauapebas (4.466 empresas).

Dados da Jucepa apontam que os setores econômicos com predomínio do público jovem no comando são diversos, como o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiros, manicure e pedicure, restaurantes e similares, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista de bebidas, lanchonetes, casas de chá, sucos, entre outros.