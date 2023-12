Negócios digitais atendem novas demandas de mercado

O mercado digital segue com projeções de crescimento em 2024. Para além das lojas virtuais, o segmento também inspira oportunidades de negócios com ofertas de soluções às demandas dos usuários, inclusive para a modalidade B2B (Business to Business), em que os clientes também são empresas e organizações.

Para quem deseja empreender ou ampliar a atuação nesse mercado, é importante ficar atento às necessidades dos clientes para conseguir se diferenciar e apresentar mecanismos efetivos de resposta a elas.

Foi assim que Yuri Aquino, 25 anos, identificou, na própria família, uma dificuldade em operações via Pix. “A minha mãe tem empresa e ela sempre tinha problemas em conseguir fazer a confirmação em tempo real, se o valor havia caído em conta. Enxerguei o problema dela e em cinco dias desenvolvi uma solução”, conta Yuri Aquino, CEO de uma startup do segmento RetailTech, voltado para atender o mercado de varejo e consumo.

Yuri Aquino é CEO de uma startup do segmento RetailTech, voltado para atender o mercado de varejo e consumo (Arquivo pessoal)

Atualmente, a empresa conta com sete colaboradores, possui escritório em São Paulo e Belém, mas adota cerca de 90% da atuação home office. Essa facilidade em relação à estrutura física é uma das vantagens dos negócios digitais.

O Sebrae no Pará foi um dos aliados fundamentais para escalar o negócio de Yuri, que oferece aos clientes uma aplicação e um software acessível na web. “Com o relacionamento com o Sebrae, fui conhecendo os programas e acredito que sem isso não teríamos a visibilidade que temos hoje, participando de iniciativas como o Sebrae Like a Boss, em que ficamos em 6º lugar em uma disputa com 512 startups, em Florianópolis”, pontua.

O Sebrae no Pará disponibiliza canais de atendimento direcionados aos empreendedores paraenses, mais de 300 cursos online voltados à gestão, como finanças, marketing, vendas e gestão de pessoas, além de 13 agências físicas no estado.

“Para os negócios digitais, oferecemos soluções customizadas, incluindo cursos voltados para o Marketing Digital e orientações sobre a construção de uma loja virtual, entre outras ferramentas especializadas”, explica Renato Coelho, gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovações do Sebrae Pará.

Renato Coelho, gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovações do Sebrae Pará, diz que o uso de novas ferramentas permite uma visão clara e abrangente do negócio, essencial para o sucesso no ambiente digital (Carmem Helena/ O Liberal)

Renato pontua que negócios inovadores recebem suporte por meio de projetos de atendimento, por um período determinado, com trilhas de capacitação, eventos de mercado e, em alguns casos, recebem uma bolsa de auxílio ao empreendedor.

DE OLHO NO FUTURO

O planejamento eficiente também é fundamental para identificar as necessidades exclusivas do negócio e mapear riscos. Essa compreensão agrega valor ao negócio e facilita a definição de canais de distribuição, opções de pagamento e demais aspectos estratégicos. “Para negócios digitais, aconselhamos a utilização de ferramentas e abordagens já consolidadas, como o Canvas do Modelo de Negócio, o Círculo Dourado, o Pensamento do Design e o Plano de Negócios”, pondera Renato.

As ferramentas foram essenciais para aperfeiçoar a plataforma Educaflix, que oferece cursos no formato streaming. “Em 2019, antes da pandemia, ao analisarmos as plataformas educacionais disponíveis, juntamos as nossas ideias e inovamos criando um conceito inédito em que o aluno não se sentisse compelido a estudar, mas sim a adotar o hábito de absorver conhecimento de forma contínua, como se estivesse maratonando um assunto”, explica Sandro Monteiro, CEO da startup Educa Tecnologia.

Sandro Monteiro, CEO da startup Educa Tecnologia: plataforma distribui conhecimento de forma contínua (André Oliveira/ O Liberal)

A equipe desenvolve o material didático e produz as videoaulas e podcasts, em uma estrutura que alia audiovisual com educação. Além de atender demandas para quem procura conteúdos educacionais, também é um canal que oferece infraestrutura para quem deseja produzir e exibir seus conteúdos, como profissionais especializados.