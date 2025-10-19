Mercado de São Brás impulsiona negócios e inaugura nova fase para pequenos empreendedores

A revitalização do Mercado de São Brás começa a mostrar resultados não apenas no turismo, mas também na economia local. Pequenos empreendedores que conquistaram espaço no novo polo comercial relatam aumento expressivo nas vendas, geração de empregos e maior visibilidade de seus produtos com o novo fluxo de visitantes.

Artesanato paraense ganha força com loja física

A artesã Luciana Tavares, de 51 anos, é um dos exemplos do impacto positivo da reabertura do mercado. Depois de anos vendendo apenas pelo Instagram, ela inaugurou sua primeira loja física e viu o faturamento crescer entre 80% e 100%.

“Antes eu vendia online, e o edital da Prefeitura foi a oportunidade que eu agarrei para ampliar o meu negócio. É um desafio, porque os custos são mais altos, mas vale a pena. O espaço é lindo e tem um significado para os paraenses”, contou.

Especializada em lembranças para festas, Luciana adaptou o portfólio para o público turístico, com artesanato autoral inspirado na cultura amazônica — canecas com grafismos indígenas, velas feitas com oriço da castanha e camisas com estampas próprias do Círio de Nazaré e do Mercado de São Brás.

A empreendedora relata que o objetivo era estrear com uma loja “cheia e atrativa”, apostando em produtos que traduzissem o cotidiano amazônico e reforçassem a identidade cultural da região. E o resultado veio rápido: em apenas sete dias de funcionamento, o negócio alcançou uma renda de cerca de R$ 8 mil, superando o volume de vendas obtido pela internet.

Luciana Tavares conta que na primeira semana de funcionamento as camisetas temáticas foram líder em vendas (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Crescimento do negócio e novos empregos

O aumento nas vendas também impulsionou o emprego. Luciana passou de uma para quatro funcionárias, além de estar contratando uma gerente para auxiliar na gestão da loja.

“Precisei aumentar a equipe pra dar conta. Além do atendimento, preciso dedicar um tempo para fazer as peças, então é inevitável aumentar a equipe”, explicou.

Para encarar essa nova fase, ela buscou capacitação no Sebrae, onde realizou cursos online e presenciais sobre gestão e atendimento. “Os cursos me ajudaram muito a entender a dinâmica de uma loja física e como gerenciar uma equipe”, destacou.

Biocosméticos naturais ganham vitrine no novo mercado

Entre os mais de 80 estabelecimentos que agora ocupam o Mercado de São Brás, também está o empreendimento de Luizeane Rocha, de 44 anos. Professora e empreendedora, ela atua há mais de dois anos com biocosméticos naturais e ritualísticos, produzidos à base de jambu, açaí e patchouli.

Segundo Luizeane, a abertura do ponto físico foi decisiva para consolidar a marca e ampliar a rentabilidade.

“As feiras estavam saturadas e o espaço físico veio como oportunidade. Essa primeira semana superou todas as expectativas, tanto de movimento quanto de vendas”, contou.

O resultado foi um aumento de quase 100% no lucro logo na primeira semana de funcionamento.

Luizeane Rocha conta que o espaço físico traz mais conforto e segurança para demonstração dos produtos (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Além da própria produção, a loja conta com parcerias com outros produtores e artesãos, totalizando entre 20 e 30 produtos diferentes nas prateleiras. Com o novo espaço, ela diz que conseguiu reduzir perdas de mercadoria e melhorar a exposição da marca.

“Antes eu carregava tudo em malas e perdia produtos. Aqui consigo conservar melhor e mostrar a variedade dos cosméticos”, explicou.