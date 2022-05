Inovar é a chave do sucesso para micro e pequenas empresas

O mundo mudou e com ele o mercado também vem sofrendo diversas alterações. Acompanhar essas mudanças é fundamental para as empresas. E uma forma de fazer isso é investir em inovação. Inovar pode ser a chave para o sucesso de quem sonha em trazer resultados positivos para os seus negócios.

O investimento em inovação e tecnologia é essencial para que as micro e pequenas empresas se fortaleçam, acompanhem as mudanças do mercado e tenham a capacidade de enfrentar empresas maiores. Essa é uma forma de torná-las mais competitivas e sustentáveis.

O primeiro passo é entender que inovar é pensar em diversas formas de melhorar o desempenho da empresa, garantindo o lançamento de produtos e serviços que otimizem os processos gerenciais ou de produção. E, ao contrário do que muitos pensam, a inovação não precisa ser resultado de ações revolucionárias. Atitudes simples podem e fazem toda a diferença para quem busca crescimento.

Garantir uma posição em meio ao mercado local não é uma tarefa fácil, mas tudo pode se tornar ainda mais difícil quando o negócio é criado em outro Estado. Apesar disso, os processos podem se tornar mais fáceis quando o investimento em inovação é uma prioridade para a empresa. Um exemplo disso é a Flor de Jambu.Com, que possui uma loja física em São Paulo e atua com e-commerce com foco na venda de produtos alimentícios da Amazônia.

Heinrich Vilanova agrega valor aos produtos amazônicos (Arquivo pessoal)

Os resultados das inovações implantadas na empresa já vêm sendo percebidos pela startup, assim como pelos clientes.

“Com mudanças pontuais que temos feito por conta dessas novas conexões e pelo suporte do Sebrae, identificamos que nossos clientes têm se engajado cada vez mais com nosso negócio, fazendo com que a gente se aproxime mais desses clientes, gerando mais valor para eles”, declara o diretor de tecnologia e inovação Heinrich Vilanova.

Buscar melhorias também é o foco da startup, que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado. “Somos uma empresa formada exclusivamente por paraenses. Buscamos sempre nos manter atualizados com as tendências de mercado, especialmente em relação à transformação digital. Por sermos um e-commerce nichado, ou seja, voltado para um único tipo de produto (produtos exclusivamente amazônicos), precisamos estar buscando soluções para gerar valor para o cliente e entregar uma experiência a eles”, explicou Vilanova.

Saúde nos negócios

Mesmo com pouco tempo no mercado, a Promptus Med, que é uma empresa digital, com portfólio de serviços voltados para o setor de saúde e para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, já entra no mundo dos negócios com uma mentalidade voltada para a inovação. Quem se tornou um grande aliado do negócio foi o Sebrae, que auxilia micro e pequenas empresas a iniciarem os seus negócios.

Gisele Zúniga ensina que é preciso ousar e experimentar sem ter medo de fracassar (André Oliveira / O Liberal)

O Sebrae está sendo um parceiro importante nessa fase, onde um bom planejamento de negócios e estrutura organizacional são alicerces para a construção de uma empresa sólida. As consultorias oferecidas pelo Sebrae e todo o apoio da equipe de suporte a micro empresas não só estão complementando nossas expertises, mas principalmente nos possibilitando dedicar mais tempo ao desenvolvimento dos nossos serviços. Estamos antenados nas demandas atuais de transformação digital de negócios, saúde e governos, assim como nas tendências de migração de serviços para tecnologia em nuvem”, explica a CEO da Promptus Med, Gisele Zúniga.

Além da inovação, para Gisele, “formar boas parcerias é fundamental, além, claro, de se ter um bom planejamento de negócios e ousar experimentar sem ter medo de fracassar”, complementa a CEO.

Produtos precisam de diferencial

A inovação faz parte da rotina nos processos realizados pela LioVitta, uma foodtech que desenvolve e produz alimentos liofilizados na Amazônia. A empresa iniciou suas atividades no ano passado e, de lá pra cá, tem se tornado referência no uso da liofilização, que mantém a cor, sabor, aroma e, principalmente, o valor nutritivo dos ingredientes da floresta.

Entre os principais diferenciais dos produtos comercializados pela empresa está o fomento e fortalecimento da bioeconomia na Amazônia, como destaca o CEO da Liovitta, Hugo Salgado.

“Os atributos tecnológicos e voltados para a conservação da Amazônia mostram diferenciais importantes em um mercado cada vez mais preocupado com a saúde, sustentabilidade e o meio ambiente. A inovação feita pela LioVitta, na Amazônia, foi fortalecida pelo apoio do Sebrae no direcionamento das ações da empresa no que tange a busca por melhorias operacionais, de gestão e mercado, além do importante apoio para a divulgação dos nossos produtos em feiras e eventos de inovação”, destaca.