Inovação impulsiona negócios digitais

O Brasil tem atualmente mais de 20,5 milhões de empresas ativas, segundo dados do Ministério da Economia divulgados no último mês de outubro. Os números revelam a importância do empreendedorismo para o País, já que a quantidade de negócios tem aumentado ao longo de todo o ano. No primeiro quadrimestre de 2022 eram 19,3 milhões de empresas ativas e no segundo quadrimestre saltou para 20,1 milhões.

Nesse cenário, também estão incluídos os inúmeros empreendimentos digitais que vêm se popularizando. São empresas que têm a tecnologia e a inovação como aliadas e que se caracterizam pela oferta de produtos ou serviços pela internet. Outro aspecto relevante é a variedade de oportunidades a serem exploradas, que incluem venda de produtos (e-commerce), oferta de cursos online, produção de conteúdo, dropshipping, entre outros.

A pesquisa Panorama dos Negócios Digitais, realizada pela empresa HeroSpark, aponta que há uma tendência de surgimento de novas empresas nessa área. De acordo com o levantamento feito com 579 pessoas, 54% desses negócios tinham menos de um ano de atuação na época do estudo, enquanto outros 23% começaram há menos de três meses.

Apesar do fortalecimento recente do setor, o país e o Pará já contam com empresas de longa atuação na área e que são capazes de promover soluções e inovações que não devem em nada aos centros mais desenvolvidos.

O cientista da computação e empresário Rafael Mesquita atua em uma empresa paraense que há mais de onze anos oferece soluções tecnológicas, como os projetos de nota fiscal cidadã, sistemas de internet banking e aplicativos para operações bancárias. Esse tipo de empresa de prestação de serviço representa 54% dos negócios digitais brasileiros, segundo o estudo citado.

Mas a simples inserção das empresas na internet já não é suficiente para atender as demandas dos consumidores, bem como manter um empreendimento em evidência diante de um mercado com alta competitividade. Por isso, Rafael acrescenta que a inovação também é fundamental no atual contexto, que exige que as empresas de tecnologia também sejam capazes de oferecer projetos mais atuais para os clientes.

“Diversos serviços começaram a aparecer na nuvem. Nós percebemos esse movimento das empresas tanto daqui quanto do exterior porque muitas não têm estrutura para ter um servidor rodando no próprio local. Hoje, levar aplicação para a nuvem é uma das mais altas tecnologias que tem e nós já atuamos neste ramo, inclusive para clientes do exterior”, enfatiza Rafael, que comemora os avanços do empreendimento, hoje com sede em Belém e filiais em São Paulo e Florianópolis (SC) e já implementou mais de 600 projetos na área de tecnologia para outros negócios.

Empreendedorismo digital no Brasil

A pesquisa Panorama de Negócios Digitais 2020 mapeou os principais tipos e áreas de atuação de empreendimentos na web. Veja os resultados:

Tipos de negócios digitais mais frequentes

- Prestação de serviços (segmento de empresas da área de tecnologia e outras que facilita a conexão dos diferentes negócios, como hotéis, restaurantes, corretores de imóveis e bancos, com potenciais clientes por meio de plataformas e soluções online) 54%

- Cursos on-line (oferta de formações livres e técnicas em canais de vídeo e outras plataformas 34%

- E-commerce de produtos físicos (modelo de negócio em que todas as transações ocorrem de forma online) 23%

- Infoprodutos (e-books, podcasts, webinars etc.) 16%

- Afiliados (o marketing de afiliados se utiliza dos canais pessoais de um produtor de conteúdo para indicar ou divulgar produtos e serviços na internet) 16%

- Conteúdo na internet (Uso da informação para promover, entreter ou integrar a base de conhecimento de usuários da internet) 8%

- Dropshipping (intermediação de vendas sem estoque) 6%

- Outros 9%

Área de atuação

- Negócios 18%

- Marketing digital 14%

- Educacional 12%

- Tecnologia 11%

- Saúde e bem-estar 10%

- Desenvolvimento pessoal 7%

- Finanças 2%

- Outros 18%