Inovação é exigência para se manter vivo no mercado

A oferta de bons produtos ou serviços já não é suficiente para manter um negócio ativo. O perfil do mercado é dinâmico e muda constantemente, um movimento acompanhado também pelos consumidores que têm hoje demandas e expectativas diferentes de um tempo atrás. Na esteira disso tudo, há uma constante: a inovação, um conceito que sempre acompanha os negócios que conseguem se destacar em relevância.

A palavra tem um entendimento fácil. Está relacionada à introdução de novidades, à renovação, à implementação de mudanças em processos ou métodos ou ao desenvolvimento de novos produtos. Por conta disso, inovação costuma aparecer acompanhada de outras ideias, como tecnologia, ciência e pesquisa, criando uma noção de que ela é implementada apenas em negócios de ponta, com altos investimentos ou que se dão com ferramentas ou no ambiente digital.

Porém, Renato Coelho, analista da unidade de Soluções e Inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae), explica que, segundo o Manual de Oslo, um guia de referência elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) há cerca de 30 anos, inovação é a implementação de um produto, serviço ou processo novo ou significativamente melhorado que compreende mesmo mudanças pequenas ou em modelos de negócios tradicionais.

“É possível incorporar inovação em diversas partes do seu negócio. Pode ser na busca de um novo segmento de cliente, pode ser na utilização de um novo canal de comunicação que antes não era utilizado ou até em uma estratégia de relacionamento com o cliente que não se tinha anteriormente”, exemplifica Coelho, que é formado em Gestão em Turismo e mestrando em Propriedade Intelectual.

O desenvolvimento de algumas características é essencial para se ter um modelo de negócio inovador. Entre elas estão: a promoção de cultura de tolerância ao erro, a experimentação constante e o uso do conhecimento e da criatividade em prol de soluções.

Empreender é também se capacitar

O analista do Sebrae no Pará afirma que, por exemplo, uma cultura organizacional que compreende e administra os erros do empreendedor e dos colaboradores como forma de experimentação e aprendizado tem um ambiente mais propício à inovação.

“A inovação é transversal. Ela atravessa todos os departamentos: o financeiro, a gestão de pessoas, o marketing, etc. Assim como tem todas essas áreas da administração, a gestão da inovação também tem que ser uma área abraçada e acolhida pelos empresários de pequenos negócios”, diz Renato Coelho, que destaca a importância de outros fatores.

“O empreendedor não pode abrir mão da capacitação permanente, da busca por conhecimento e também das conexões. Muitas vezes, o empreendedor quer fazer tudo sozinho, mas ele não precisa. Ele pode buscar parcerias com institutos de ciência e tecnologia, por exemplo. Se ele não tem a vocação na tecnologia, se ele não tem acesso a determinada ferramenta, ele pode buscar parceiros”, pontua.

Nesse sentido, o Sebrae atua como um aliado de muitos empreendimentos em que a inovação pode ser melhor explorada. Algumas ações incluem a oferta de mais de 20 cursos online gratuitos em áreas estratégicas como criatividade, gestão da inovação e design thinking; além do programa Inova Amazônia que atende 50 empresas paraenses, fomentando a criação e o desenvolvimento de negócios no ramo da bioeconomia.

Aliado a tudo isso, Renato Coelho ressalta que questões relacionadas à própria concepção e gestão do negócio devem estar em mente, pois ajudam a refletir sobre boas oportunidades de inovação. “Primeiro, desenvolva um negócio que tenha um propósito, que tenha uma razão de existir. Porque no momento que você estiver passando por alguma dificuldade, esse propósito vai ser o norteador da equipe. A segunda dica é: tem que ter um planejamento mínimo. Você tem que entender que tarefas, dores e que ganhos você vai entregar pros seus clientes”, orienta.

Dicas para ter um modelo de negócio inovador

1. Observe o negócio como um sistema complexo para identificar as melhorias necessárias em cada setor.

2. Analise se há grupos específicos de clientes que não estão sendo atendidos satisfatoriamente pelo modelo predominante. Voltar-se a um nicho de mercado pode ser um diferencial.

3. Crie uma cultura tolerante ao erro e favorável às experimentações.

4. Incentive a capacitação entre a equipe. Colaboradores mais preparados podem ser indutores da inovação.

5. Introduza ou amplie a presença da empresa em ambientes digitais e utilize seus recursos como forma de melhorar a comunicação, seus processos e vendas.

6. Invista em networking e parcerias que possam favorecer a empresa a implementar as mudanças necessárias.