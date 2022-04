Franquias ganham força e abrem oportunidades para empresários no mercado

As franquias têm se tornado, cada vez mais, uma tendência no Brasil. Apenas no ano passado, elas cresceram 10,7%, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), ganhando destaque por conta de uma grande vantagem em meio à crise econômica: o risco menor para os empresários, considerando que o modelo de negócio já foi testado.

Analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rafael Vasconcelos afirma que o ano de 2021 se destacou devido à disponibilidade de recursos por conta dos “empreendedores por necessidade”. Acontece que a pandemia gerou um impacto negativo, que resultou em diversas perdas de empregos e, somado com a segurança e facilidade que uma franquia proporciona, o modelo acabou se tornando uma oportunidade viável para quem dispunha de uma quantia para investir.

Um diferencial da franquia na comparação com investimentos tradicionais, segundo ele, é a fase de laboratório, que permite um termômetro prévio do mercado e vira também uma vantagem. Outro benefício é a possibilidade de investir em uma franquia com pouco recurso. Rafael diz que uma micro franquia tem como valor mínimo a casa de R$ 3 mil a R$ 5 mil. Só é preciso ter cuidado para não se comprometer com terceiros ou acessar muitas linhas de crédito.

Antes de se jogar, o empreendedor deve primeiro averiguar se existe afinidade com o tipo de negócio, ou seja, estar certo do que quer investir. Outra dica é evitar pegar capital de terceiros para este investimento – a não ser em caso de necessidade. “Em todo negócio, inclusive no caso de franquias, deve ser estudado o mercado local. A preparação com levantamento do cenário local é de suma importância e permite embasamento para uma boa escolha do local em que será a loja, por exemplo. Com ou sem risco, é importante”, avalia.

Conhecer a procedência da franquia também é essencial antes de aplicar o investimento. “Saber se ela já está associada à ABF ou se está em tramitação. Deve solicitar todas as informações, conforme a Lei de Franquias. Deve pedir, também, as garantias aos franqueados. E é bom verificar os atuais franqueados”, orienta o analista do Sebrae. Rafael também indica que o empreendedor tenha cautela. Segundo ele, um dos maiores erros ao abrir uma franquia é achar que a abertura será fácil por se tratar de um negócio já testado e ter a ilusão de que o lucro virá imediatamente. Por isso é importante ter preparo e se dedicar à empresa.

Empresários fazem sucesso com franquias

Embora tenha havido um aumento na quantidade de franquias e o início de certa saturação no mercado, elas continuam como um mercado promissor, na opinião da empresária Lorena Rodrigues, de 41 anos. Proprietária de uma ótica com fama nacional, ela acha que o sucesso se deva, em parte, à formatação do negócio, que traz uma estrutura de plano de negócio, testada e aprovada, já sugerido e determinado pela franqueadora, gerando know how da marca franqueada no mercado.

Com uma boa gestão por parte do franqueado e assertividade na compra de produtos de acordo com o cliente de cada loja é possível reduzir os riscos. Lorena conta que, em alguns tipos de franquias, é feita uma negociação entre a franqueadora e os fornecedores, gerando descontos e condições de pagamento junto aos fornecedores homologados, bom markup e o valores menores repassados ao consumidor final.

Antes de investir em uma franquia, a empresária recomenda que o interessado estude e busque entender o negócio por meio de cursos, além de pesquisar a fundo a franquia que pretende adquirir. “Um benchmarking feito com excelência traz segurança antes de investir na franquia, bem como visitar e fazer uma imersão em uma loja da franquia que já possua mais de cinco anos em operação, passando por todos os setores e entendendo o DNA da marca”, avalia.

Mesmo que ela tenha optado por uma franquia, e não por uma marca do zero, devido ao sucesso já testado e aprovado ao longo de quase 30 anos no mercado brasileiro, Lorena já passou por alguns desafios – ela é franqueada desde 2017 em Belém. “Já vivemos várias coisas, especialmente neste cenário pandêmico, onde tivemos que diversificar nossos tipos de produtos e atendimentos. Por exemplo, o atendimento em domicílio, com equipamentos de alta tecnologia e o atendimento via videochamada”, relembra.

Mercado continuará a crescer?

Já o empresário Cláudio Noronha primeiro teve experiência com um negócio próprio e hoje atua no ramo de franquias. Apenas em Belém, expandiu para quatro marcas da região, nos segmentos de confecção masculina, óculos solar, calçado feminino e cosméticos. Como especialista na área, ele diz que o mercado de franquias no Brasil deve seguir em crescimento acelerado nos próximos anos. “O Brasil é um país empreendedor em que as pessoas têm o desejo e correm atrás de abrir seus próprios negócios. Mas, a informalidade e dificuldade em desenvolver uma marca própria com uma rede de fornecedores e parceiros próximos favorecem negócios mais estruturados como são, pelo menos em parte, as franqueadoras”, opina o empresário.

A vantagem, na opinião de Cláudio, é que com as franquias meio caminho já está andado. Mesmo assim, elas exigem o mesmo grau de dedicação do empresário, além de muita pesquisa. Dificilmente, diz ele, o empreendedor encontrará o negócio certo em uma primeira busca, e não é possível abrir uma franquia e não ter risco – é uma empresa como outra qualquer. Para ele, a pesquisa de mercado é “extremamente necessária”.

Dicas para ter sucesso em uma franquia

1. Verificar se existe afinidade com o negócio

2. Não se comprometer com terceiros

3. Estudar o mercado local

4. Fazer um planejamento para evitar riscos

5. Conhecer a procedência da franquia