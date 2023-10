Feira do Artesanato do Círio deve movimentar R$ 1,5 milhão

A 11a Feira de Artesanato do Círio (FAC), realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abriu na noite desta sexta-feira, 6, com 130 pequenos empreendedores de dez municípios paraenses. A expectativa é atrair 65 mil visitantes e movimentar R$ 1,5 milhão em negócios. A feira acontece até o próximo dia 11 de outubro, no estacionamento do Parque Porto Futuro, em Belém, das 10h às 22h, exceto no domingo do Círio, que funcionará das 15h às 22h.

A feira costuma acontecer no período do Círio de Nazaré, envolvendo o artesanato de miriti, chochê, cerâmica, confecções, bijuterias, cosméticos e gastronomia, entre outros. A imagem Peregrina foi levada até o evento de abertura para a realização do rito da benção da feira. A breve cerimônia foi conduzida pelo padre José Maria Cavalcante.

A Imagem Peregrina foi conduzida por toda a feira para abençoar os empreendedores. (Jader Paes/ Sebrae)

Entre as novidades deste ano, estão a Casa Ribeirinha, logo na entrada da feira, que retrata as construções ribeirinhas da região; a Casa Artesanal, decorada com artesanato que poderá ser adquirido no evento; a Taberna da Nazinha, com vários produtos alimentícios de sabores amazônicos; o Espaço de Biocosméticos, com produtos feitos com insumos da Amazônia, dos segmentos de beleza, estética e bem-estar. Ainda, a FAC conta com praça de alimentação com venda de comidas típicas e outros gêneros; e uma programação musical com 20 atrações, todas as noites, a partir das 18h.

A artesã Maria França, de 52 anos, de Ananindeua, levou para a feira a sua produção de crochê e fio de malha com acessórios de moda, utilidades para o lar e elementos decorativos com o tema do Círio. “Eu costumo me preparar três meses para uma feira como essa, mas consegui vaga de última hora, na repescagem, fiquei muito feliz. A minha expectativa é vender R$ 5 mil durante a feira”, disse.

Geleias, licores, biscoitos e outros podem ser encontrados no evento. (Jader Paes/ Sebrae)

Já o artesão Elias Pinheiro, de 44 anos, morador de Viseu, no Sudeste Paraense, veio para a FAC vender as esculturas de madeira, sendo parte delas de imagem da santa católica e o restante de personagens femininos e caboclos ribeirinhos. “Estou achando muito bom. É a primeira vez que participo”.

Abertura

O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, participou da abertura da feira. É a primeira vez que ele vem a Belém conhecer o Círio. “É a expressão extraordinária (o Círio) do povo do Pará, que é um povo resiliente, que não desiste, criativo, que sabe impulsionar os pequenos negócios através da sua inteligência criativa”, disse. “Aqui (na feira) estão as pessoas que trabalham o artesanato na possibilidade de construir uma renda para se auto sustentar, gerando com isso inclusão social, capacitação”.

Superintendente nacional do Sebrae, Décio Lima, e superintendente estadual do Sebrae, Rubens Magno, com expositores da feira. (Jader Paes/ Sebrae)

Já o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, ressaltou que a FAC existe com esse nome há 11 anos, mas a feira já acontece desde o ano de 1989. A FAC fundiu a Feira do Miriti, específica do artesanato tradicional do município de Abaetetuba, com a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.

“A gente vê as pessoas entregando o seu labor (na feira), elas estarão sobrevivendo mais de oito meses com os recursos que tirarão aqui. A gente fica muito feliz porque o Círio é o nosso Natal é a grande festa do estado do Pará”, declarou Magno.

A gastronomia regional também é atração na FAC. (Jader Paes/ Sebrae)

O superintendente de Desenvolvimento a Amazônia (Sudam), ex-senador Paulo Rocha, compareceu ao evento, assim como o superintendente regional do Trabalho e Emprego no Pará (SRTE), Paulo Gaya.

A FAC 2023 tem o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).