Empresários devem vender 10% a mais no Dia das Mães deste ano

No mês de maio, quando é celebrado o Dia das Mães, as vendas no comércio varejista devem crescer 10%, segundo Pesquisa Intenção de Consumo das Famílias, feita pela Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA). Passado o domingo de Páscoa, os comerciantes se preparam para a próxima data importante no setor, e a entidade aponta que o mês de maio é a segunda data de maior peso para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. Após dois anos de incertezas, por conta da pandemia da covid-19, a assessora econômica, Lúcia Andrade, adianta que as expectativas de vendas são positivas para os lojistas em 2022.

Porém, a Federação alerta que há fatores que limitam a expansão das vendas em grandes magnitudes ou em maiores percentuais que o desejado, como o elevado nível de endividamento das famílias, alta dos juros, elevação da inflação, nível de desemprego, baixo poder aquisitivo, renda média das famílias e outros. A taxa de endividamento das famílias em abril, por exemplo, está em 65,6%.

Na comparação com anos anteriores, o cenário deve ser melhor. Em maio de 2020, primeiro ano da pandemia, houve forte impacto nas vendas do Dia das Mães, com perda de 23% em comparação com maio de 2019, mesmo com algumas estratégias adotadas pelos empresários, como inserção no comércio eletrônico, disponibilização de vendas por sites, redes sociais e serviços de delivery. Já em 2021, com a vacinação contra a covid-19 iniciada, houve alta de 43,4% nas vendas de maio, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Eduardo Yamamoto diz que especificamente nos shopping centers há uma expectativa de crescimento na casa dos 20% este ano, na comparação com 2021. “Estão reagindo bem e devem representar grande força no Dia das Mães os setores de vestuários, calçados, óticas e bijuterias. Em todos eles já estamos com crescimento real em relação a 2019. Nosso fluxo de clientes em loja cresceu mais de 30% na comparação com o ano passado. Acho que teremos um Dia das Mães com crescimento real”, adianta.

Cada consumidor deve gastar entre R$ 200 e R$ 240 para presentear sua mãe, segundo Eduardo, principalmente com roupas, sapatos, perfumes e cosméticos, acessórios, flores e cestas de café da manhã, além de utensílios domésticos, eletrodomésticos e eletrônicos.

Empresários esperam lucrar

Um pequeno empresário que vai se dar bem nas próximas semanas é Renan Rocha, que trabalha com a venda de doces e sobremesas. Ele conta que, geralmente, é possível sentir a alta procura na época do Dia das Mães – os clientes têm foco nas cestas de café da manhã, diz ele. Mas essa busca dos consumidores acaba sendo orgânica, já que Renan não desenvolve uma ação específica para a data.

“Eu apenas faço mais postagens nas redes sociais de tortas a serem vendidas por encomenda para o almoço de Dia das Mães, ou então pago propaganda de uma postagem com o menu de tortas disponíveis para alcançar mais clientes. Acredito que, para mim, será uma boa época, porque, mesmo que o valor de vários produtos tenha aumentado, eu ainda estou conseguindo manter valores próximos com o do ano anterior para fazer boas vendas com um valor justo tanto para mim quanto para o cliente. Como priorizo a venda de sobremesas, provavelmente não farei nada específico, porque eles costumam comprar apenas uma torta ou bolo para ser a sobremesa do almoço nesse domingo”, afirma.

Já a empreendedora Priscilla Vieira tem dois negócios: um na área da saúde e outro focado em vestuário. Ela diz que, sem dúvida, o Dia das Mães é uma data que movimenta o comércio, só perdendo para o Natal. “Nós sentimos bastante não só no nosso negócio, mas nos shoppings e lojas, é um movimento geral. As pessoas buscam o presente em si, mas tem também o cartão, a comida, é muita dedicação, mexe com todos os segmentos porque mãe é mãe. Quando se trata delas os consumidores fazem um esforço maior. Muitas pessoas quase perderam as suas mães na pandemia, então é hora de demonstrar o amor”, ressalta Priscilla.

No empreendimento da saúde, há uma promoção para quem for comprar jalecos para suas mães, com desconto de 20% no valor. E na loja de roupas haverá uma promoção com mensagem personalizada para as mães, com 15% de desconto se for uma compra nesta data. A empresária comenta que está otimista e que a data vai aquecer as suas vendas.