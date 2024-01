Empreendedores dobram o lucro com etiquetas escolares e produtos personalizados 

A preparação para o início do ano letivo envolve uma série de cuidados de pais e responsáveis na hora da escolha do material escolar, sobretudo das crianças. Paralelamente a isso, empreendedores paraenses que trabalham com confecção de produtos personalizados relatam que a volta às aulas é uma das melhores épocas do ano para aumentar o faturamento com a produção de etiquetas escolares e outros materiais pessoais.

Andreza Galdino, de 29 anos, empreende no segmento de papelaria personalizada desde 2019. Ela afirma que nos anos seguintes, devido às aulas remotas no período da pandemia, as encomendas caíram, no entanto, voltaram a subir em 2023.

“A época da volta às aulas, para quem trabalha no ramo de papelaria personalizada, tem muita demanda. Costumamos dizer que é uma época "sazonal" pela grande procura de etiquetas e itens personalizados para identificação do material escolar das crianças. Ano passado teve uma procura bem significativa, mas percebi que esse ano aumentou muito mais”, contou Galdino.

Michell Marques, gerente de uma loja de personalizados, destaca que os serviços já começam a ser solicitados desde o final de dezembro. Apesar de o calendário letivo já ter iniciado em várias instituições, a expectativa é de que as vendas continuem crescendo ao longo de todo o mês de janeiro.

Um dos principais fatores para o sucesso dos produtos está na recomendação feita pelas escolas. “As informações que temos de muitos pais é que a própria escola solicita que todo o material escolar seja etiquetado, e muitos pais também tomam essa decisão por zelo ao material dos filhos. Independente da justificativa, é muito divertido ver como tudo é feito com muito carinho e atenção”, conclui Marques.

Encomendas por etiquetas escolares e outros produtos começam desde janeiro, revela gerente (Arquivo pessoal)

Maternidade nos negócios

Andreza é mãe de duas crianças. Por não ter com quem deixar os filhos para trabalhar fora de casa, decidiu montar uma papelaria dentro da residência para obter uma renda própria e ajudar nas contas de casa. “Como gosto de personalizar as coisas dos meus filhos, vi uma maneira de fazer como renda, principalmente para ajudar nos gastos com as crianças”, revela a empreendedora.

A maternidade ajudou Andreza a montar estratégias para o seu negócio. Ela elaborou kits prontos com tamanhos diversificados de etiquetas, que variam na quantidade, conforme a necessidade do cliente. “Ajudou a ter noção das quantidades que mais usamos na identificação dos materiais. Para o maternal e jardim 1 e 2, são mais materiais, já no ensino fundamental infantil a quantidade é menor”, explicou.

Além das etiquetas de identificação, Andreza afirma que a procura por chaveiros, cadernos, agendas, toalhas pequenas e garrafinhas com o nome da criança estão entre os produtos mais vendidos neste período, no qual chega a faturar até 80% a mais que em outras épocas, e destaca a criação de avatares como uma novidade que vem crescendo no mercado. “Eu monto as artes, mas faço até mascotinho parecido com a criança”, acrescenta.

A psicóloga por formação Mayara Rodrigues deu os primeiros passos no seu negócio de produtos personalizados em 2017, mas parou. Ela conta que decidiu arriscar novamente no segmento em 2019, por conta da filha, na época com um ano. “Voltei quando precisei fazer os personalizados da minha filha, e desde então vou aprendendo a fazer coisas novas e aperfeiçoando.”

Neste ano, Mayara aponta que as vendas estão superiores ao mesmo período do ano anterior. “A procura aqui foi maior que ano passado. Recebemos, pelo menos, umas 500 encomendas.”

Apesar de ter perdido a filha em 2022, Mayara diz que segue com os trabalhos como uma forma de homenagear a criança. “Foi ela que me motivou a começar e, agora, a continuar”, declara Mayara.