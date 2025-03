Empreendedoras buscam alternativas para driblar alta de preços em Belém

A história da doceria As Morenas (@asmorenasdoceseconfeitos), localizada no bairro do Benguí, em Belém, começou dentro de casa, com receitas passadas de mãe para filhas. Inspiradas nos pães caseiros que a mãe fazia quando eram adolescentes, as irmãs Kelly, Nazaré e Lidiane decidiram transformar esse talento em um negócio. O que começou como uma forma de complementar a renda cresceu e se tornou referência na região.

Hoje, As Morenas produzem mais de 40 itens, atendem eventos corporativos, feiras em condomínios e conquistaram uma clientela fiel. Mas nem tudo são flores; lidar com inflação tem sido um desafio. "A gente nunca quis trabalhar com ingredientes de segunda linha. Sempre priorizamos a qualidade. E segurar esse padrão agora, com os preços subindo tanto, é um desafio enorme", afirma Kelly Castro, 47 anos, uma das fundadoras.

Diferencial no mercado ajudar a driblar alta

Desde o início, o crescimento da doceria esteve diretamente ligado à força do trabalho feminino. O que começou como um pequeno projeto familiar se transformou em um empreendimento 100% gerenciado por mulheres. "Nós não planejamos que seria dessa forma, um negócio só de mulheres, mas acabou acontecendo naturalmente", conta Kelly.

"Já tivemos homens trabalhando conosco, mas muitos não se adaptaram ao nosso jeito de produção. Quem ficou foram as mulheres. Elas aprenderam tudo aqui e hoje são essenciais para o nosso negócio. A maioria são mães e moradoras do próprio bairro, algumas sem experiência na área, mas que aprenderam tudo com a gente", acrescenta.

Essa característica se tornou um diferencial do negócio e ajudou a fortalecer a doceria mesmo diante dos desafios do mercado, como alta dos preços dos insumos. Além disso, as Morenas passaram por um processo de profissionalização, buscando capacitação e estrutura para expandir. Foi quando as irmãs decidiram procurar o Sebrae no Pará.

"O Sebrae nos ensinou sobre gestão, precificação e até nos ajudou a desenhar nossa marca. Foi um divisor de águas. No início, tínhamos medo de contratar pessoas, achando que iam roubar nossas receitas. Mas aprendemos que, para crescer, a gente precisa confiar, ensinar e delegar”, diz Kelly.

Até o nome da doceria, que surgiu de forma espontânea, ajudou a consolidar a identidade do negócio. "A gente nem pensava nisso, porque no início não achávamos que o negócio ia crescer tanto. Mas os clientes começaram a chamar assim: ‘Vai lá nas Morenas!’. Nós gostamos da ideia e decidimos manter”, lembra Kelly.

Inflação exige 'jogo de cintura'

Se por um lado o crescimento trouxe oportunidades, por outro, a atual alta dos preços tem sido um obstáculo. "A caixa de ovos passou de R$ 230 para R$ 300 em menos de duas semanas. Isso mexe diretamente com nossos custos", explica Kelly. "E não é só isso. O trigo, o óleo, tudo sobe de uma hora para outra. A gente precisa se ajustar o tempo todo para manter o equilíbrio financeiro”, acrescenta.

Para não comprometer a qualidade e, ao mesmo tempo, não afastar os clientes, a doceria aposta em uma estratégia de precificação cuidadosa. "Temos duas pessoas que trabalham diretamente nisso, avaliando se os preços ainda cobrem os custos. Nossa previsão é de um reajuste na primeira semana de março, mas sem assustar os clientes”, compartilha Kelly.

No entanto, As Morenas sabem que repassar os aumentos para os clientes não é simples. "A gente não pode simplesmente jogar tudo para o consumidor, senão ele some. Então, a gente corta onde dá, negocia com fornecedores e tenta encontrar alternativas. Mas sem abrir mão da qualidade. Tem sido um grande jogo de cintura”, diz.

Agregar valor também ajuda a driblar a crise

Além da venda direta, As Morenas encontraram uma forma de equilibrar as contas oferecendo um serviço agregado: os coffee breaks, que têm sido essenciais para manter o caixa da empresa e atrair novos clientes. "Quando vendemos só um produto, o cliente compara o preço com o da concorrência. Mas quando vendemos um serviço completo, agregamos valor", diz Kelly.

Veja as dicas do Sebrae para lidar com a inflação

O gerente da Agência Metropolitana de Belém do Sebrae Pará, Igo Silva, explica que os pequenos negócios são os mais afetados pela inflação. "A alta dos insumos tem gerado dificuldades no setor alimentício, e é essencial que os empreendedores acompanhem esse cenário para tomar decisões estratégicas", avalia.

Entre as recomendações do Sebrae para minimizar os impactos da alta de preços estão o planejamento financeiro, a negociação com fornecedores e a diversificação das vendas. "Muitos pequenos empresários acabam mantendo a precificação antiga sem perceber que os custos mudaram. Isso pode levar a prejuízos invisíveis", alerta Igo.

Outra estratégia importante é manter um bom controle de estoque. "Se o empreendedor precisa de dinheiro rápido, pode converter um estoque parado em liquidação. Além disso, a diversificação de fornecedores é essencial para evitar a dependência de apenas um distribuidor”, orienta Igo.

O acesso a crédito também pode ser uma opção, mas exige planejamento. "O Sebrae oferece um simulador de crédito que ajuda os empreendedores a escolherem a melhor opção disponível no mercado. O importante é que o crédito seja usado com inteligência, para não virar uma nova dívida difícil de administrar”, conclui o gerente.

Veja mais dicas:

✅ Conheça seus custos – Revise seus gastos regularmente e ajuste os preços de forma estratégica.

✅ Acompanhe o mercado – Fique atento às oscilações dos preços dos insumos para aproveitar oportunidades de compra.

✅ Negocie com fornecedores – Buscar novos fornecedores ou renegociar contratos pode ajudar a reduzir custos.

✅ Planeje suas finanças – Mantenha um controle rigoroso do fluxo de caixa e organize os pagamentos prioritários.

✅ Diversifique suas vendas – Explore novos canais, como eventos e serviços agregados, para aumentar a receita.

✅ Use crédito com cautela – Se precisar de empréstimos, escolha condições favoráveis e tenha um plano de pagamento bem estruturado.