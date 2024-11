Conheça a finalista paraense do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024

O prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma iniciativa que busca reconhecer e valorizar as mulheres empreendedoras. A premiação tem cinco categorias e três etapas, estadual, regional e nacional. Em 2024, pelo terceiro ano consecutivo, o Pará terá uma representante na etapa nacional do prêmio. Noanny Guimarães Maia, CEO da Cacauaré Amazônia Comércio, foi classificada para representar o Pará e a região Norte na etapa nacional da premiação, prevista para acontecer no dia 21 de novembro, em Florianópolis (SC).

A trajetória de Noanny no mundo dos negócios começou em 2018, quando fundou a Canoa Marketing, uma agência focada em desenvolver pequenos empreendimentos que utilizassem insumos da floresta. “Quando ninguém falava em bioeconomia, eu já estava trazendo os produtos da Amazônia para o mercado, buscando que não fôssemos apenas matéria-prima”, conta.

Em 2020, Noanny perdeu o pai para a Covid-19. Junto com as irmãs, ela retornou a Mocajuba para apoiar a mãe durante o luto. Ao chegar, deparou-se com a dura realidade dos produtores rurais da região, o que a inspirou a criar um novo negócio.

“Decidimos aproveitar a agricultura que meu pai já fazia na várzea e alcançar mais pessoas da comunidade. Começamos com geleias doces e licores, até que percebemos uma grande oportunidade de mercado com o uso do cacau como medicina ancestral”, relata.

Assim nasceu a Cacauaré, que hoje impacta mais de 30 famílias entre ribeirinhos, indígenas e quilombolas, oferecendo produtos de alto valor agregado que promovem a valorização da Amazônia e a preservação da floresta.

Noanny fala sobre os desafios que enfrentou na trajetória como empreendedora e sobre os principais desafios para mulheres que desejam seguir esse caminho.

“Ser mulher na sociedade atualmente é desafiador por si só; acredito que, no ambiente de negócios, precisamos superar o inconsciente coletivo que está imposto pelo patriarcado de que mulheres não são capazes de ser empresárias. Percebo muito apoio e clubismos entre os homens, ao mesmo tempo que é raro ver uma mulher nas rodadas de investimentos. Creio que é comum a todas nós o desafio de ocupar esses espaços e falar de igual para igual”, afirma.

A empresa se destaca por produtos à base de cacau (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia

Um dos focos da Cacauaré é a produção de chocolate e de outros produtos de maneira sustentável, com a preservação da floresta por meio da bioeconomia.

A bioeconomia, segundo Noanny, é a nova forma de gerar relações de consumo que prioriza o longo prazo. “Não é mais uma moda, mas uma necessidade urgente entender a cadeia de suprimentos e garantir que nossas escolhas não destruam o mundo. A floresta é abundante e devemos valorizar não apenas os insumos, mas também as populações que cuidam dela, criando mercados mais lucrativos”, argumenta.

A premiação nacional do Sebrae Mulher de Negócios 2024 está prevista para 21 de novembro. Com a chegada do evento, Noanny expressa suas expectativas. “Espero ganhar. Essa classificação significa quebrar padrões tradicionais de empreendedorismo e apresentar novos perfis de empreendedores. É um convite a refletir sobre o que estamos fazendo pelo futuro do mundo, sem esquecer do que nos mantém vivos”, conclui.



*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)