Confecção de uniformes aposta na diversificação e expande mercado dentro e fora do Pará

Atender à demanda por uniformes e outras vestimentas personalizadas, em diferentes áreas, virou oportunidade de negócio local e nacional. Há cerca de 30 anos, uma insatisfação pessoal deu origem a um negócio de confecção de uniformes que atravessaria décadas. A professora de educação física e empresária paraense Selma Oliveira decidiu agir após receber uma camiseta de torneio com material considerado por ela “muito quente” e desconfortável. Incomodada, ofereceu-se para providenciar os uniformes da competição seguinte, em um clube onde participava de campeonatos de tênis de quadra. Dessa busca por qualidade, acabou abrindo a Ponto Malhas Confecções.

No início, as dificuldades, mas também os resultados com o esforço. Sem experiência no setor têxtil, buscou alternativas fora de Belém. Encomendou tecidos em São Paulo, contratou um ateliê de costura e acompanhou de perto a produção. O resultado chamou a atenção dos participantes do torneio, que passaram a procurá-la para saber onde as camisas haviam sido feitas. A partir daí, Selma estruturou um modelo baseado na terceirização: montou uma rede de costureiras, profissionais de sublimação e serigrafia, diversificou fornecedores de tecido e ampliou o portfólio de materiais.

Selma Oliveira começou com camisetas esportivas evoluiu para uma linha diversificada de uniformes (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

O principal desafio nos primeiros anos foi encontrar matéria-prima de qualidade no mercado local. “Muito difícil aqui em Belém”, resume. Para manter o padrão que havia estabelecido, precisou importar tecidos por via aérea e terrestre. Com o tempo, o mercado regional passou a oferecer mais opções, enquanto ela própria se especializava em novos segmentos.

O que começou com camisetas esportivas evoluiu para uma linha diversificada de uniformes. Hoje, Selma trabalha com materiais como brim e tecidos utilizados na construção civil, atendendo empresas de engenharia, além de produzir uniformes escolares e corporativos. A expansão foi impulsionada pela própria rede de contatos construída ao longo da carreira como educadora física. Inserida no meio esportivo, ela se conectava a empresários que demandavam uniformes para suas equipes e empresas.

A mudança de escala ocorreu quando percebeu a viabilidade financeira do negócio. A atividade, inicialmente complementar à carreira na educação, mostrou-se sustentável e lucrativa. A partir dessa constatação, Selma consolidou a empresa, ampliou o público-alvo e transformou uma solução pontual para um problema de qualidade em uma operação estruturada, baseada em fornecedores especializados e diversificação de produtos.

Público

A área esportiva é hoje a principal fonte de receita da empresa. Segundo ela, embora todas as frentes do negócio apresentem boa lucratividade, é o segmento voltado para o esporte que garante maior retorno financeiro. A empresária destaca especialmente o impacto do crescimento do beach tennis, modalidade que ganhou força nos últimos anos e ampliou significativamente a demanda por produtos personalizados.

Além da produção voltada para a prática esportiva, Selma ressalta a confecção de camisas e camisetas para torneios como um dos pilares da operação. De acordo com ela, trata-se de um mercado estável, que mantém fluxo contínuo de encomendas ao longo do ano. “Esse tipo de negócio em que eu trabalho, ele sempre rende o ano todinho”, afirma, ao explicar que não há grandes oscilações sazonais no volume de pedidos.

Mudança de escala veio da viabilidade financeira do negócio (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Apesar da regularidade, há períodos de pico na demanda. A empresária cita como exemplo a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que, segundo ela, impulsionou fortemente o setor. O evento representou um momento excepcional para a empresa, ampliando as encomendas e fortalecendo o faturamento em um intervalo específico. Durante o período, ela afirma ter registrado um aumento expressivo nas encomendas. “Graças a Deus, tive uma demanda muito grande, foi um crescimento bem significativo”, destaca. Hoje, ela fornece uniformes para academias e empresas de diferentes áreas.

A atuação também ultrapassou as fronteiras do Pará, com o envio de produtos para estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para o Distrito Federal e Macapá. Ela foi funcionária pública por muitos anos, mas conciliou o trabalho formal com o empreendimento até se aposentar, há cerca de sete anos. Segundo a empresária, o crescimento é resultado direto de dedicação e esforço contínuos, conciliando a rotina profissional com as responsabilidades familiares.