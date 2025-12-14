Cenografia ganha Belém e empreendedor transforma sonhos em cenário
Do ateliê familiar em Brasília ao pioneirismo no Pará, Maicon Souza impulsiona o mercado criativo com propostas cenográficas que unem exclusividade, parcerias e inovação.
A criatividade de Maicon Souza, artista plástico e multi artesão paraense, ultrapassou a decoração tradicional e consolidou no estado um novo olhar para a cenografia de eventos. À frente da empresa Maicon Cenografia e Arte, ele se tornou referência em soluções visuais exclusivas que conquistaram decoradores, influenciadores e o público festeiro de Belém.
Com uma trajetória iniciada ainda na adolescência, Maicon implementou no Pará um modelo de negócio raro na região e hoje se posiciona como um dos pioneiros da cenografia local.
Raízes criativas e um retorno transformador
A história empreendedora de Maicon começou cedo. Paraense de nascimento, mudou-se aos 15 anos para Brasília, onde abriu com o pai uma loja de artigos de decoração de festas infantis. “A gente fabricava e vendia, e surgiu a ideia de fazer lá”, lembra.
Após 15 anos na capital federal, ele decidiu voltar para Belém e recomeçar.
“Tive que voltar pra Belém e decidi montar a minha aqui separada da dele, com o nome ‘Maicon Cenografia e Arte’, com uma pegada maior, mais de cenografia mesmo”, conta.
Do infantil ao corporativo: um mercado que se expandiu
O público inicial era composto por clientes diretos e decoradores de festas infantis, mas a empresa logo se abriu para outros segmentos. A visibilidade veio também da internet.
“Blogueiros de Belém deram uma grande força pra gente abranger um outro mercado”, afirma o artista.
Hoje, Maicon atende desde festas infantis até eventos corporativos, aniversários adultos, produções audiovisuais e cenários instagramáveis.
Parcerias, não concorrência
Em um setor com profissionais já consolidados, o empreendedor decidiu seguir por um caminho estratégico: a colaboração.
“Se já estão aqui, então não posso ir como concorrente direto. Vamos fornecer o material pra eles”, explica.
Assim, a empresa atua tanto com locação quanto com produção e execução de decorações, equilibrando a relação com decoradores e ampliando o alcance no mercado.
Para ele, Belém oferece uma oportunidade singular. “O povo de Belém é muito festeiro. A demanda aqui é muito alta”, destaca.
Cenografia em destaque: o diferencial que virou marca
O catálogo da empresa inclui esculturas em isopor de todos os tamanhos, cenários completos, peças temáticas, ambientações para shows, lives, bandas e influenciadores. Mas o diferencial, segundo ele, é a personalização.
“O seu sonho a gente pode realizar. Se eu quero sair dentro de um chapéu gigantesco e flutuar, a gente vai realizar a cenografia”, afirma.
Maicon também faz questão de diferenciar cenografia de decoração — conceito ainda pouco difundido no Pará.
“Apesar de parecerem parecidos, a cenografia é diferente da decoração. As duas andam juntas, mas têm funções distintas. Um exemplo: você quer fazer um aniversário de guloseimas. Eu vou fazer a loja e as guloseimas, tamanho gigante, a loja em tamanho real. A decoração vai entrar com as bandejas, com os detalhes", explicou.
Pioneirismo e visibilidade no Pará
A valorização do segmento no estado, segundo ele, é recente. “Nos últimos três anos, a cenografia no Pará tá tendo uma melhor visibilidade por conta da nossa insistência”, diz.
Maicon considera que a empresa é uma das poucas da região a carregar oficialmente esse título.
“Se eu não me engano, nós somos a segunda empresa do estado voltada pra cenografia”, afirma.
O objetivo agora é consolidar essa presença. “Nosso passo é implantar e concretizar que a cenografia chegou pra ficar no estado e que somos os pioneiros de Belém”, reforça.
