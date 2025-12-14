Cenografia ganha Belém e empreendedor transforma sonhos em cenário

A criatividade de Maicon Souza, artista plástico e multi artesão paraense, ultrapassou a decoração tradicional e consolidou no estado um novo olhar para a cenografia de eventos. À frente da empresa Maicon Cenografia e Arte, ele se tornou referência em soluções visuais exclusivas que conquistaram decoradores, influenciadores e o público festeiro de Belém.

Com uma trajetória iniciada ainda na adolescência, Maicon implementou no Pará um modelo de negócio raro na região e hoje se posiciona como um dos pioneiros da cenografia local.

Raízes criativas e um retorno transformador

A história empreendedora de Maicon começou cedo. Paraense de nascimento, mudou-se aos 15 anos para Brasília, onde abriu com o pai uma loja de artigos de decoração de festas infantis. “A gente fabricava e vendia, e surgiu a ideia de fazer lá”, lembra.

Após 15 anos na capital federal, ele decidiu voltar para Belém e recomeçar.

“Tive que voltar pra Belém e decidi montar a minha aqui separada da dele, com o nome ‘Maicon Cenografia e Arte’, com uma pegada maior, mais de cenografia mesmo”, conta.

Do infantil ao corporativo: um mercado que se expandiu

O público inicial era composto por clientes diretos e decoradores de festas infantis, mas a empresa logo se abriu para outros segmentos. A visibilidade veio também da internet.

“Blogueiros de Belém deram uma grande força pra gente abranger um outro mercado”, afirma o artista.

Hoje, Maicon atende desde festas infantis até eventos corporativos, aniversários adultos, produções audiovisuais e cenários instagramáveis.

Parcerias, não concorrência

Em um setor com profissionais já consolidados, o empreendedor decidiu seguir por um caminho estratégico: a colaboração.

“Se já estão aqui, então não posso ir como concorrente direto. Vamos fornecer o material pra eles”, explica.

Assim, a empresa atua tanto com locação quanto com produção e execução de decorações, equilibrando a relação com decoradores e ampliando o alcance no mercado.

Para ele, Belém oferece uma oportunidade singular. “O povo de Belém é muito festeiro. A demanda aqui é muito alta”, destaca.

Cenografia em destaque: o diferencial que virou marca

O catálogo da empresa inclui esculturas em isopor de todos os tamanhos, cenários completos, peças temáticas, ambientações para shows, lives, bandas e influenciadores. Mas o diferencial, segundo ele, é a personalização.

“O seu sonho a gente pode realizar. Se eu quero sair dentro de um chapéu gigantesco e flutuar, a gente vai realizar a cenografia”, afirma.

Maicon também faz questão de diferenciar cenografia de decoração — conceito ainda pouco difundido no Pará.

“Apesar de parecerem parecidos, a cenografia é diferente da decoração. As duas andam juntas, mas têm funções distintas. Um exemplo: você quer fazer um aniversário de guloseimas. Eu vou fazer a loja e as guloseimas, tamanho gigante, a loja em tamanho real. A decoração vai entrar com as bandejas, com os detalhes", explicou.

Pioneirismo e visibilidade no Pará

A valorização do segmento no estado, segundo ele, é recente. “Nos últimos três anos, a cenografia no Pará tá tendo uma melhor visibilidade por conta da nossa insistência”, diz.

Maicon considera que a empresa é uma das poucas da região a carregar oficialmente esse título.

“Se eu não me engano, nós somos a segunda empresa do estado voltada pra cenografia”, afirma.

O objetivo agora é consolidar essa presença. “Nosso passo é implantar e concretizar que a cenografia chegou pra ficar no estado e que somos os pioneiros de Belém”, reforça.

























