Casamentos em Belém: profissionais atuam como uma ponte entre o sonho e a realização da festa

Em Belém, o mercado de casamentos segue aquecido e estabelecendo novos padrões. Um deles é o fato de que maio perdeu o seu posto de favorito das noivas. Profissionais renomados do setor garantem que o maior número de casamentos é celebrado no segundo semestre na capital paraense.

Fátima Petrola, arquiteta de formação e profissional do segmento de produção de festas, com foco em decoração para casamentos e outros eventos, é ainda mais ousada: “exceto julho porque as pessoas em Belém têm a cultura de sair da cidade, casa-se agora em todos os meses”, diz ela.

Bom, se maio deixou de ser a opção preferida, como ocorria há décadas, as empresas do mercado de casamento mantêm o brilho da festa tradicional e o sonho do casal, de viver profundamente um dia feliz.

"Atuamos como uma ponte entre o sonho e a realização”, diz Giordana Maiorana, sócia de Ivana Elgrably, na empresa Tulle Assessoria, dedicada à organização de casamentos, aniversários e eventos corporativos. E, sim, a distância entre o sonho e a realidade pode ser bem mais curta quando se tem por perto quem sabe resolver tudo.

Cerimonial exige profissionais hábeis e experientes

É fácil compreender porque a empresa de assessoria e cerimonial precisa ser o início de tudo. "Muitos casais se sentem perdidos com tantas decisões logo no início, e é exatamente nesse momento que entramos com orientações estratégicas. Ter uma equipe profissional desde o começo é o que garante que cada escolha feita seja coerente com o estilo e os sonhos do casal e isso faz toda a diferença no resultado final”, destaca Giordana Maiorana.

A sócia de Giordana, Ivana Elgrably complementa: “primeiro, entendemos a história do casal, seus gostos, prioridades e desejos. Em seguida, indicamos fornecedores de todos os serviços necessários, solicitamos orçamentos, fazemos reuniões e agendamentos”.

"Nosso papel é facilitar, otimizar e organizar todo o processo, desde o planejamento financeiro até a execução do grande dia, passando por curadoria de fornecedores, cronograma e logística”, explica Ivana.

Festa com personalidade

Giordana e Ivana desenvolvem formas de tornar a cerimônia uma festa exclusiva, com personalidade. Elas indicam outros profissionais (fornecedores de outros serviços) para os noivos e acompanham o trabalho desses profissionais, alinhando com cada um os detalhes da montagem e do roteiro do evento. “Nosso acompanhamento é próximo e contínuo. Não se trata apenas de indicar nomes, cuidamos para que cada fornecedor entenda o estilo e as expectativas dos noivos”, frisa Giordana.

"A cada evento, criamos com os noivos, um roteiro detalhado, repassado a todas as equipes envolvidas. Essa organização prévia é essencial para que tudo ocorra com fluidez e no tempo certo. Trabalhar com profissionais éticos e comprometidos faz toda a diferença. O evento é o resultado de um grande trabalho em equipe, e nossa função é garantir que tudo funcione com harmonia, sem improvisos desnecessários ou contratempos”, detalha Ivana Elgrably.

As duas empresárias sabem exatamente o que não pode faltar na coordenação do cerimonial para que os noivos e convidados aproveitem o grande dia com tranquilidade. “É fundamental contar com uma equipe capacitada, eficiente, educada e, acima de tudo, discreta”, diz Ivana, enquanto Giordana acrescenta: “o cerimonial não precisa aparecer, nosso papel é fazer com que tudo aconteça com perfeição, sem tirar o brilho dos protagonistas da noite: os noivos”.

O buffet está servido

Chef de cozinha e proprietária do Buffet Pommedor, Wania Martins garante: “é exatamente assim: ‘quando os noivos procuram o Pommedor, os recebemos e temos um atendimento prévio para saber das preferências e expectativas deles quanto ao menu’. Durante esse atendimento, colocamos nossas sugestões baseadas no que é ideal e conveniente para cada serviço”, destaca ela.

Chef e proprietária do Buffet Pommedor, Wania Martins: "Neste ano de COP30, teremos menus e cardápios típicos, com receitas novas e sofisticadas”. (Foto: Arquivo Pessoal)

Wania trabalha com almoços e jantares com buffet à americana, e com serviços à francesa e à inglesa. Sobre um buffet com serviço à francesa, Wania explicou que os pratos são servidos à mesa pelos garçons, em vez de os convidados se servirem no buffet.

No serviço à francesa, disse Wania, os pratos são servidos individualmente à mesa por garçons, ao invés de os clientes se servirem no buffet. O garçom aproxima-se pela esquerda do convidado, apresenta as travessas com os alimentos. “Normalmente, são três etapas: uma entrada e dois pratos principais ou uma entrada e um prato principal”.

“A entrada pode ser uma salada, vamos imaginar que após a salada, o primeiro prato quente seja um filhote. Aí já vem dois garçons para cada mesa. Eles precisam ser hábeis. Um vem com o filhote em postas, com a travessa na mão, para servir o convidado. E junto dele, vem um segundo garçom com o acompanhamento, que pode ser tipo umas batatas sautés. O primeiro garçom serve o filhote e o segundo garçom coloca a batata sauté do lado. Pronto, está feito o serviço à francesa”.

O serviço à inglesa é um pouco diferente, afirmou a chef, mas os convidados continuam sendo servidos sentados à mesa. “Só no buffet à americana é que eles levantam até o buffet para se servir, isso todos já sabem, não é mesmo”, disse a chef sorrindo.

Em ano de COP30, em Belém, Wania está atenta às oportunidades para cativar ainda mais os clientes. “Nesse ano de COP estamos também voltados para menus e cardápios típicos, elaborando receitas novas e sofisticadas”, afirmou, sem revelar os segredos e os insights que ela tem sobre a gastronomia paraense.

Decoração define a identidade da festa

A decoração cria o clima emocional, define o ambiente da festa. A afirmação é de Fatima Petrola, arquiteta de formação, e há 24 anos uma profissional notável no segmento de produção de festas, com foco em decoração e serviços diversos.

Fatima Petrola: "Celebrar é um ato humano fundamental, é reconhecer conquistas, criar conexões", argumenta ela. (Foto: Arquivo Pessoal)Fátima tem uma empresa com a qual trabalha com decoração, criando possibilidades para o evento. “A decoração ajuda a comunicar o estilo escolhido e dá personalidade ao evento. Isso faz com que os convidados entrem no clima assim que chegam. É a decoração, por exemplo, que define o layout do espaço”, assinala.

Petrola garante que a boa decoração é bem mais do que criar um espaço para valorizar os registros fotográficos. Um ambiente estrategicamente decorado deve transmitir o tema da festa sim, mas também ter um propósito funcional ao ajudar no fluxo do evento.

"Nós somos uma empresa de decoração e cenografia portanto oferecemos um leque de opções que vão desde mobiliário, forrações, arranjos, paisagismo, programação visual entre outros. Este ano, estamos vivenciando um momento especial, já que a capital será a sede da COP 30, então teremos uma infinidade de eventos na cidade. O segmento de festas especificamente os eventos empresariais estão e estarão cada vez mais aquecidos”, garante a arquiteta, de formação, aficcionada pela arte de celebrar a vida.

"Celebrar é um ato humano fundamental, vai muito além de uma simples festa. É uma forma de reconhecer conquistas, criar conexões, renovar energias e dar significado à vida”, destaca Fátima Petrola.

Armazém do Tempo

Quando se entra em uma festa de pessoas queridas, é como viver em tempos diferentes, passado e presente se unem em memórias alegres do que já se viveu e de um mundo de infinitas chances de celebrar as amizades, o amor, as alegrias. Pensando em uma estrutura que encante por ser excelente por natureza, a empresária Giordana Maiorana propõe a seus clientes o Armazém do Tempo, como salão para recepção de festas, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

"É um espaço único em Belém, tem no entorno as belezas naturais da nossa região. É uma 'casa de vidro' cuidadosamente adaptada para ser palco de momentos inesquecíveis”, frisa.

Ela observa que além da arquitetura charmosa e do contato direto com a natureza, o espaço oferece uma atmosfera mágica, onde o pôr do sol, a vegetação e até os sons do parque criam uma experiência sensorial única. “É o cenário ideal para casais que buscam um casamento ao mesmo tempo elegante, acolhedor e com a essência amazônica”, conclui Giordana.