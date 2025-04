Cafeteria e doceria de empreendedora de Belém transforma festas em experiências interativas

O mercado de evento de Belém vem se adaptando às novas tendências, com destaque para as novidades no ramo de doceria e cafeteria. Um exemplo é o da empresária Suely Amaral, à frente de uma cafeteria e doceria que leva seu nome e que vem atua no segmento de festas e eventos em Belém desde 2018. Ela conta que o grande diferencial de seu trabalho está nas chamadas mesas interativas de café. O conceito, idealizado por Suely, transforma a experiência dos convidados ao proporcionar um ambiente mais acolhedor e social dentro dos eventos.

“As pessoas não ficam só sentadas esperando o buffet. Elas vão até a mesa do café, interagem, conversam, experimentam sabores diferentes. Isso mudou a dinâmica das festas”, explica.

Essas mesas contam com cafés saborizados — opções com confeitos, pistache, bordas decoradas e até açúcar em pó — além dos biscoitos e sobremesas artesanais da casa. A proposta inclui também louças próprias e uma decoração que remete a uma cafeteria real, criando um espaço aconchegante para os convidados.

Suely Amaral. (Foto: Divulgação | Suely Amaral)

O início de uma trajetória doce

A história de Suely com a confeitaria começou muito antes da abertura da sua marca. Cresceu em meio a bolos de noiva feitos pela mãe e em um ambiente familiar onde a culinária era mais do que rotina — era um legado. “Minha paixão por doces vem de muitos anos. Sempre estive rodeada por isso”, conta.

Com formação em contabilidade e envolvimento com a confeitaria desde a infância, Suely decidiu transformar o interesse pelos doces em um empreendimento próprio, focando na produção artesanal e no atendimento voltado para personalização de produtos.

(Foto: Divulgação | Suely Amaral)

O primeiro passo rumo ao empreendedorismo foi dado em 2014, quando começou a oferecer mesas de café para festas. Mas só em 2018 ela iniciou oficialmente sua carreira solo, saindo do negócio da mãe e montando sua própria estrutura — inicialmente sem loja física, atendendo pedidos online via WhatsApp, iFood e com grande apoio do Instagram.

(Foto: Divulgação | Suely Amaral)

Hoje, Suely comanda um ateliê localizado na Rua Tupinambá, próximo ao Colégio Ideal, onde são produzidos todos os produtos da marca, desde bolos e doces até salgados. O espaço foi ampliado para comportar a demanda crescente e dar suporte à produção de uma vasta linha de itens personalizados para festas de todos os tipos: aniversários, casamentos, eventos corporativos e muito mais.

(Foto: Divulgação | Suely Amaral) (Foto: Divulgação | Suely Amaral)

Personalização como marca registrada

Outro ponto forte da marca é a personalização. Desde doces com logomarcas de empresas até embalagens temáticas para noivos, cada detalhe é pensado para tornar o evento único.

“Isso pegou muito. As pessoas gostam de ver a identidade visual delas nos detalhes, e esse cuidado é algo que sempre oferecemos”, comenta Suely.