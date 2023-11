Bufê temático se torna tendência no mercado de eventos em Belém

A curiosidade sobre os alimentos despertou em Adriana Nascimento, de 54 anos, a vontade para trabalhar com bufês temáticos. A empreendedora e proprietária do Di Sapori conta que a relação com a comida começou desde quando passou a trabalhar para uma tia, aos 19 anos, que fornecia quentinhas. “Eu fui para a casa dela, onde lavava a louça, cortava temperos, mas eu ficava muito atenta sempre, Então, comecei logo a dominar e fazer as comidas junto com ela”, relembra.

Depois que a tia desistiu, ela teve a ideia de assumir o negócio e conquistar novos clientes, além dos que já tinha, apostando, inclusive, em uma pizzaria, posteriormente. Adriana conta que, ao longo dos anos, investiu em cursos de culinária e trabalhou com pequenos eventos.

“Percebi que isso era uma coisa que podia complementar e comecei a trabalhar para alguns órgãos. Sempre fui muito caprichosa. Se o cliente me pede uma coisa, eu sempre ofereço algo a mais para além do que ele espera e, dessa forma, eu sempre vou conquistando mais e mais clientes”, ressalta a empreendedora.

Adriana pontua que o principal desafio no trabalho com bufê é depender de fornecedores porque a matéria-prima do seu trabalho está diretamente ligada com a qualidade do serviço que ela oferece.

“Eu procuro oferecer o melhor para o meu cliente. O produto que a gente depende de terceiros, como fornecedores, para mim é primordial. Por exemplo, tenho um fornecedor de mariscos, e quando falta o que eu sempre compro, já digo ‘mas esse camarão não tá legal, esse caranguejo é o recatado’. É um caranguejo que vai com uma casquinha, então esses produtos que a gente depende de fornecedor podem dar problema”, revela Nascimento.

Principais pedidos

Uma das principais tendências entre os clientes que Adriana atende é o “finger food”, expressão inglesa que significa “comer com os dedos”, ou seja, beliscar pequenas porções sem a necessidade de utilizar pratos e talheres.

Os pratos mais pedidos do cardápio são arroz de bacalhau com especiarias, risoto de pirarucu com farofa de coco, moquecas, filé marajoara e camarão aos quatro queijos. “Não pode faltar em festas e eventos o filé e o camarão de quatro queijos”, enfatiza. A pouco mais de um mês para as festas de fim de ano, Adriana diz que as encomendas para as festividades já estão a todo vapor.

Trabalho em família

Adriana conta com a parceria do filho e chefe de cozinha Athilio Nascimento, de 23 anos. Ele ressalta que a relação com a comida começou desde muito cedo por conta da influência do forte laço que existe na família.

“Fui pegando as manias, aprendizados, todos com ela, e nós fizemos disso o nosso principal trabalho. Hoje a parceria dá muito certo, graças a Deus, por causa da confiança que a gente tem um com o outro e porque quando se trabalha com a mãe, que é a pessoa que a gente mais ama na vida, acaba tendo um carinho um pouco maior pela nossa profissão”, explica Athilio.

O chefe também pontua que trabalhar o setor de alimentação é muito vantajoso, porém, a inflação prejudica o segmento, que depende da estabilidade dos preços dos insumos para garantir um bom lucro. Ele destaca também que cozinhar é mais do que um trabalho braçal e para obter sucesso no negócio é preciso estar sempre atento às novidades do mercado.

“A gente sempre tem que estar pesquisando porque o mercado está em constante mudança. As modas vão aparecendo e a gente tem que se adequar de acordo com a modernidade”, afirma Athilio.