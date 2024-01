Ateliês de costura se preparam para as demandas do Carnaval 2024

Faltando um mês para o Carnaval 2024, empreendedoras na área da costura em Belém e região metropolitana afirmam que a data é um período oportuno para aumentar os lucros, devido ao aumento significativo de clientes registrado neste período. Quem precisa fazer ajustes nos uniformes de blocos carnavalescos, os abadás, ou está em busca de fantasias personalizadas, encontra nos ateliês de moda os serviços necessários para garantir uma diversão confortável.

A empresária Carol Modesto, 35 anos, é proprietária de uma loja e ateliê no bairro Cidade Nova VIII, em Ananindeua. Desde 2012 no local, ela buscou se especializar, há sete anos, na customização de roupas em geral. Apesar de trabalhar o ano inteiro no preparo de trajes para datas especiais, como formaturas e festas de aniversário, o Carnaval é a época de maior faturamento: “Eu digo que o Carnaval é o nosso Natal, em termos de vendas. Como nós viramos referência em customização de abadás, é o período que a gente mais trabalha”, revela Carol.

Há sete anos, a empreendedora buscou se especializar na customização de roupas (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A designer de moda encontrou, no marketing digital, uma janela para se relacionar com novos clientes. “Nossos vídeos viralizaram no ano passado, no Instagram. Com as redes sociais, fica muito mais fácil as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Se ano passado eu atendi 10 clientes, esse ano são 20”, estima Carol. Com a agenda lotada para os próximos dias, a empreendedora está otimista com a demanda: “Junto com a customização, tem que fazer bainha, apertar um shortinho, confeccionar saia de paetê, vestidos… tudo relacionado ao Carnaval”, detalha.

Luciana Assis, 55 anos, já elaborou fantasias infantis para o Carnaval deste ano (Foto: Acervo Pessoal)

Luciana Assis, 51 anos, aprendeu a costurar durante a adolescência e atua profissionalmente como costureira há mais de 20 anos. Ela possui um ateliê de costura no bairro de Val-de-Cães, em Belém, e acredita que o Carnaval é um período oportuno para o negócio, principalmente para atender quem deseja economizar ou se destacar com uma ideia personalizada. “A maioria das pessoas buscam a customização e então renovam o que já têm, criam uma roupa, sem a necessidade de comprar uma nova, que pode sair mais caro”, analisa.

“Além do lucro, é o momento onde me sinto mais próxima dos meus clientes e de suas ideias” - Luciana Assis, 51 anos, costureira.

Nesta época, a demanda de clientes no ateliê de Luciana costuma aumentar 40%, em média. Para o Carnaval de 2024, a empreendedora diz que já elaborou fantasias para crianças, e que a demanda por abadás deve crescer nos próximos dias, com o desfile de blocos pelas ruas de Belém. “Faço customização de roupas com uso de feltros, aplicação de pedrarias, além de réplica de fantasias, geralmente infantis”, explica.