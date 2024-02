Aluguel de equipamentos eletrônicos é alternativa para estudantes, profissionais e grandes empresas

O aluguel de equipamentos eletrônicos é um nicho de mercado que alia redução de custos de aquisição à praticidade de escolher um dispositivo configurado de acordo com a necessidade de trabalho, seja para pessoas físicas, como estudantes e profissionais liberais, seja para corporações. Em Belém, o empresário Caitano Celedonio teve a ideia de criar uma locadora de computadores e notebooks em 2020. Desde então, o negócio tem crescido cerca de 30% ao ano, oferecendo aluguel de outros equipamentos, como tablets, equipamentos de som e projetores.

“Nosso carro-chefe é o notebook. Hoje, nós temos mais de mil alugados, todos das marcas: HP, Dell, Sony Vaio, Lenovo e Apple”, informa Caitano, que atribui o crescimento do negócio ao suporte 7 dias por semana oferecido aos clientes. “Deu defeito, a gente troca. O cliente não fica esperando a gente preparar o equipamento”, explica o proprietário, que possui um estoque de 5 mil equipamentos para garantir a velocidade na substituição dos produtos alugados.

Aline Rodrigues, gerente administrativa; Caitano Celedonio, proprietário da locadora; e Raíssa Nunes, vendedora (Foto: Marx Vasconcelos | O Liberal)

O empreendimento fica localizado na avenida Nazaré, entre as travessas Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré. A pessoa interessada no aluguel pode ir até a locadora, para ser assessorada na escolha do produto, ou solicitar a entrega do produto pelo site da empresa. “Nós temos concorrentes violentos, multinacionais, que demoram 60 dias para avaliar um cadastro, e mais 45 dias para entregar. Nós avaliamos em duas horas e entregamos no mesmo dia”, destaca o proprietário.

Expectativas para o crescimento do negócio

Além dos atendimentos individuais, a TOP Locadora presta serviços para equipes de profissionais, como a seleção brasileira de basquete feminino, que está em Belém para o início do campeonato Pré-Olímpico, e alugou notebooks, impressoras, cabos de internet e máquina laminadora para a temporada na cidade. A empresa também alugará tablets para a 76ª edição do Rainha das Rainhas, um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil, que será realizado no dia 23 de fevereiro, na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém.

“Nós somos a locadora [de equipamentos eletrônicos] mais bem avaliada do Brasil, no Google. Todos os comentários são de pessoas que têm a satisfação de agradecer, porque isso também é uma utilidade pública”, avalia a diretora administrativa da locadora, Aline Rodrigues.

A expectativa para o futuro do negócio é otimista, considerando as eleições deste ano e a COP 30, que será realizada em 2024 na capital paraense. Para a equipe de vendas, serão oportunidades de prestação de serviços, como cabeamento de internet, além do aluguel de equipamentos que já é feito. Além disso, Caitano pretende expandir o negócio para outras cidades do Pará, acompanhando o atendimento da locadora que já é feito, de maneira eventual, para grandes empresas que atuam em Barcarena e Castanhal.