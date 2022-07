Emília ( Gaby Amarantos) vence o concurso da Rádio em ‘Além da Ilusão’

Emília, a personagem de Gaby Amarantos, em ‘Além da Ilusão’, viu seu sonho se torna realidade. Porém, tudo pode se transformar em pesadelo. Emília ganhou o concurso da Rádio Alô Alô Campos e recebe a faixa de Rainha em cenas previstas para irem ao ar a partir de hoje (15).

Veja como será:

Santa (Arlete Salles) apresenta a finalista no baile de carnaval promovido para a ocasião e Enrico (Marcos Veras) sobe ao palco pra comemorar ao lado da amada e tasca um beijo na campeã sob os olhares de Cipriano (Claudio Gabriel), que fica arrasado com a cena, mesmo após brigar com a esposa e descobrir a traição. Destruído emocionalmente, ele se consola nos braços de Giovanna (Roberta Gualda), que começa a sentir mais do que uma simples amizade pelo vizinho.



Enquanto isso, Margô (Marisa Orth) não aceita o resultado da competição e se junta a Mariana (Carol Romano) para desmascarar Emília, que ao lado de Enrico segue aplicando golpe no cassino e nem imagina que seus dias de liberdade estão contados. A copeira pede demissão da fazenda e, ardilosa como sempre, Mariana descobre de onde vem o dinheiro para a rainha encomendar novos looks com Isadora (Larissa Manoela) e sustentar a vida atual. Com as informações privilegiadas em mãos, ela divide a novidade com a vedete e contam a Santa o que descobriram, afinal, a dona do cassino oferece uma boa quantia em dinheiro para quem revelasse o responsável pelo desfalque no local. Juntas, elas decidem colocar a polícia no encalço de Emília e promovem uma vingança.

