Em Marituba, vacinação desta semana será para quem tem entre 48 e 52 anos

Em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a primeira dose da vacina contra a covid-19 seguirá para adultos por faixa etária e sem comorbidade nesta semana. Será para quem tem entre 48 e 52 anos, dependendo do dia específica do calendário.



Confira o cronograma da imunização desta semana:

Terça-feira (22) – Pessoas nascidas em 1969

Quarta-feira (23) – Pessoas nascidas em 1970

Quinta-feira (24) – Pessoas nascidas em 1971

Sexta-feira (25) – Pessoas nascidas em 1972

Sábado (26) – Pessoas nascidas em 1973



Essa etapa começa nesta terça (22), e seguirá até sábado (26), das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no Centro. Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de residência.



Marituba também segue vacinando pessoas com idade entre 18 a 59 anos que possuam comorbidade, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos; grávidas; puérperas; e profissionais da educação das redes municipal e estadual, do ensino infantil ao médio. De segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde.