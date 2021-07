Em Marituba, vacinação chega à faixa etária de 32 anos nesta sexta

Nesta sexta-feira (16), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 32 anos sem comorbidades. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), localizado na rodovia BR-316, Km 13, no Centro. Documentação: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Esse será o último dia da etapa vacinal desta semana, que seguiu, durante quatro dias consecutivos, na ordem decrescente pelo critério de idade. Na terça-feira (13), foram vacinadas pessoas com 35 anos. Na quarta, a faixa etária de 34 anos. Já nesta quinta, pessoas com 33 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba ainda não divulgou nenhuma previsão de segunda chance para essas idades, ou seja, quem perdeu o dia correto da primeira dose deve ficar atento às redes sociais oficiais da prefeitura para acompanhar as próximas oportunidades.

A vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, que é realizada para alguns grupos específicos ao longo da semana, terá uma parada nesta sexta e voltará apenas na segunda (19), das 8h às 12h.

De segunda a quinta, os grupos que podem comparecer às UBS são: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de seis meses a um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.