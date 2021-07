Em Marituba, vacinação desta terça será para quem tem 39 anos

A Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), segue com o calendário vacinal contra a covid-19. Desta terça (06) até sexta (09), a imunização retorna para a população em geral, sem comorbidades, com idade entre 36 e 39 anos. Confira o cronograma:

- Terça-feira (06) – 39 anos

- Quarta-feira (07) – 38 anos

- Quinta-feira (08) – 37 anos

- Sexta-feira (09) – 36 anos

Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no Centro. Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de residência.

Marituba também segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, idosos, pessoas com defiência permanente, grávidas, puérperas, profissionais da educação e rodoviários. De terça a quinta (08), em todas as unidades de saúde do município, no horário de 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento.