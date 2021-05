Em Breves, caloura de Medicina da Uepa viraliza ouvindo aprovação na rádio Liberal

Aguardando o listão da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na manhã desta sexta-feira (21), por meio da rádio Liberal FM, a caloura Maria Rita de Sousa Gonçalves, de 20 anos, do município de Breves, no Arquipélago do Marajó (PA), realizou um sonho ao ouvir o nome dela entre os aprovados para o curso de Medicina. Ela não tem rádio em casa, mas fez questão de baixar o aplicativo da rádio do Grupo Liberal para garantir a escuta deste momento histórico.



"Eu queria poder sentir essa emoção, assim como minha mãe e minha irmã sentiram, há alguns anos, ouvindo o nome delas na rádio, quando passaram no vestibular. Como não tenho rádio em casa, baixei o aplicativo da Rádio Liberal e conectei na caixa de som. Toda a família se reuniu desde cedo na sala de casa para ouvir o listão", relatou Maria.



Ela se formou no ensino médio em 2018 e foram três anos de tentativa para ingressar em Medicina na Uepa. A preparação desse último ano, por conta da pandemia, foi totalmente virtual, por meio de cursinho preparatório on-line. "Tentei em 2018 e não passei. Tentei em 2019 e não passei. Agora, eu estudei sozinha em casa. Fiz os cursos on-line. E ainda estou em êxtase com minha primeira aprovação no ensino superior. No curso que sempre foi meu sonho", detalhou a caloura.



Para ela, passar no vestibular era contornar as dificuldades de formação da localidade onde mora. "É muito difícil para a gente conseguir se preparar e passar no vestibular aqui. O Marajó tem suas mazelas sociais. Não tem curso de Medicina nem campus da Uepa em Breves, só da UFPA. Mas estudei minha vida toda em escola pública e essa aprovação foi resultado de muito esforço e de muito apoio familiar", contou, chorando de felicidade.



Aprovação viralizou

O vídeo do momento em que a jovem escuta o nome dela no listão viralizou no Twitter com mais de 2,6 mil curtidas. O conteúdo foi publicado pela irmã dela, Ainoã Gonçalves, com quem Maria Rita pretende morar na capital. "Vou me mudar para Belém, não posso perder essa oportunidade da Uepa. Pretendo morar com minha irmã, que faz mestrado na mesma universidade e também foi morar na capital para estudar", concluiu Maria.

Confira o momento que emocionou muitos internautas no Twitter:





A irmã, Ainoã, divulgou fotos e vídeos no Twitter para celebrar a vitória em família. "Uma amiga da mamãe trouxe um carro grande pra levar a Maria Rita [pelas ruas de Breves até a orla]. Os amigos dela chegaram de moto. E tá tendo uma minicarreata, porque vai ter médica marajoara, gente", disse a irmã da caloura, que também atua na área de saúde, como biomédica, especialista em Hematologia, bacharel em Enfermagem, e mestranda em Biologia Parasitária na Amazônia