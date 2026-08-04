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Podemos oficializa candidaturas de Zequinha Marinho ao Senado e Daniel Santos ao Governo do Pará

Evento em Ananindeua reuniu lideranças do partido e confirmou candidatos, também, aos cargos de deputado federal e estadual

Gabriel Pires
fonte

Daniel Santos aposta na experiência administrativa para disputar o Governo (Foto: Wagner Santana / O)

O Podemos oficializou, na tarde desta terça-feira (4), durante convenção, as candidaturas do senador Zequinha Marinho à reeleição para o Senado Federal e do ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, ao Governo do Pará nas eleições deste ano. O evento foi realizado na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Ananindeua, e reuniu filiados, apoiadores e lideranças políticas.

A convenção também reuniu parlamentares, dirigentes partidários e representantes de partidos aliados, como o Partido Liberal (PL). Durante o evento, o Podemos oficializou ainda as candidaturas de deputados federais e estaduais. Zequinha é presidente estadual do Podemos.

Convenção Podemos

Também participou da convenção o candidato ao Senado, deputado federal Eder Mauro (PL), que declarou apoio à candidatura de Daniel Santos ao Governo do Pará. Daniel disputa o cargo após ser reeleito prefeito de Ananindeua, em 2024, e se filiar ao Podemos em março deste ano. Já Zequinha Marinho busca a reeleição para o Senado, cargo que ocupa atualmente.

Histórico

Daniel Santos destacou a experiência adquirida à frente da prefeitura de Ananindeua como fator chave para disputar o Governo do Pará. O candidato afirmou que pretende ampliar para todo o estado políticas adotadas no município, com prioridade para a saúde e investimentos em infraestrutura. “Sei que os nossos desafios são imensos. Sei que o Pará precisa de muita coisa. O Estado precisa de uma revolução”, detalha.

“Onde a gente anda, as pessoas ainda morrem por falta de leitos. As pessoas passam dois anos esperando uma consulta. O idoso tem que escolher entre comprar o seu remédio ou comprar a sua cesta básica. E é isso que eu quero fazer no Estado: fazer toda a transformação que eu fiz no município de Ananindeua. Eu luto contra várias coisas neste estado. A saúde aqui tem que ser uma prioridade. Também não dá para viver num estado onde o trabalhador rural é tratado como bandido”, detalha o agora candidato.

Já Zequinha, ao ter a candidatura à reeleição ao Senado confirmada, utilizou o discurso para fazer um balanço do mandato e apresentar os argumentos para permanecer no Congresso Nacional. O parlamentar afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e declarou ter sido reconhecido como o senador mais produtivo do país.

“Fiz um grande mandato. Fui campeão em produção legislativa. Mas não foi só na área legislativa. Foi também trazendo recursos para as nossas prefeituras. Em cada município deste estado há a nossa contribuição. Tenho absoluta convicção de que serei um senador ainda mais produtivo. Entregarei mais serviços e mais recursos”, frisou Zequinha.

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