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Forças Armadas devem atuar em 91 municípios do Pará nas Eleições 2026

Solicitação unânime será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que já autorizou o envio de tropas para oito estados da federação

Gabriel da Mota
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Comando Militar da Amazônia Oriental projeta utilizar tropas das três Forças Armadas no policiamento do pleito no Estado (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) aprovou, nesta quinta-feira (10), por unanimidade, o pedido de requisição de Força Federal para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro. A solicitação será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e contempla 69 Zonas Eleitorais, com abrangência em 91 municípios e 1.055 locais de votação, incluindo 56 aldeias indígenas.

A medida tem como objetivo garantir a normalidade da votação e da apuração e assegurar o livre exercício do voto. O pedido foi elaborado a partir de um levantamento realizado pelo TRE-PA junto às Zonas Eleitorais, que apontaram as necessidades de reforço de segurança em suas respectivas áreas de atuação.

Segundo o presidente do TRE-PA, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a presença das forças de segurança busca garantir o funcionamento dos trabalhos eleitorais e a tranquilidade dos eleitores durante o pleito.

“A presença das forças de segurança nas proximidades dos locais de votação e de apuração de votos, principalmente no dia da eleição, tem como objetivo assegurar o normal andamento dos trabalhos que estarão sendo realizados, assim como o livre exercício do sufrágio pela população durante a escolha dos seus representantes”, afirmou.

O presidente do tribunal também informou que o planejamento foi realizado em articulação com órgãos de segurança pública e com o Exército Brasileiro.

“Foram realizadas reuniões com a Diretoria-Geral, o Gabinete de Polícia Judicial (GPJ) e as Zonas Eleitorais deste TRE para o devido alinhamento com as forças de segurança estaduais e com o Exército Brasileiro no planejamento de segurança destinado às Eleições Gerais deste ano”, declarou.

O levantamento considerou fatores como o histórico de ocorrências em eleições anteriores, a extensão territorial dos municípios, as dificuldades da logística eleitoral e a necessidade de complementação do efetivo policial local. As demandas incluem reforço no policiamento, aumento da presença de agentes de segurança e atuação de tropas federais.

A solicitação também recebeu a concordância do governo do Pará. Após consolidar as demandas apresentadas pelos juízes eleitorais, o TRE encaminhou o relatório ao governo estadual, que informou estar adotando medidas para garantir a segurança do processo eleitoral e manifestou concordância com a requisição da Força Federal.

Municípios

Entre os municípios incluídos no pedido estão Altamira, Marabá, Parauapebas, Redenção, Itaituba, Bragança, Breves, Cametá, Tucuruí, Paragominas, Oriximiná, Alenquer, Óbidos, Castanhal e Santarém Novo. A relação abrange municípios de diferentes regiões do estado, incluindo o Marajó, o Nordeste, o Baixo Amazonas, o Sudeste e o Sudoeste paraenses.

Em nota, o Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) explicou à reportagem que o planejamento é realizado de forma conjunta pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea Brasileira, com efetivo aproximado de 4.500 militares participantes da operação em todo o Estado.

Apesar de o TRE-PA já ter aprovado o pedido, a atuação das Forças Armadas ainda depende da análise do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com as regras eleitorais, cabe ao TSE formalizar a requisição das tropas federais. Caso o pedido seja aprovado, o TRE-PA deverá entrar em entendimento com o comando das Forças Armadas para definir o planejamento da operação e o efetivo necessário.

Quando estiverem à disposição da Justiça Eleitoral, as tropas federais deverão seguir as instruções da autoridade judiciária eleitoral competente. A atuação tem como finalidade reforçar a segurança e garantir a realização da votação e da apuração nos locais contemplados pela requisição.

A lista de municípios e Zonas Eleitorais incluídos no pedido do TRE-PA reúne localidades de diferentes regiões do estado e contempla situações específicas, como áreas indígenas, municípios de grande extensão territorial e regiões com dificuldades de acesso.

Pedidos aprovados

Os primeiros pedidos de requisição de Força Federal para as Eleições 2026 foram aprovados pelo TSE em 27 de agosto. Na ocasião, o Plenário autorizou, por unanimidade, o envio de tropas para mais de uma centena de municípios do Acre, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. Entre as localidades contempladas estavam capitais, aldeias indígenas, municípios de difícil acesso, áreas de fronteira e localidades ribeirinhas.

Em 1º de setembro, o TSE aprovou novos pedidos para 30 municípios de Mato Grosso e 10 de Mato Grosso do Sul. Já na sessão de 8 de setembro, foram autorizadas requisições para o Maranhão e para a 37ª Zona Eleitoral do Piauí. Com a aprovação do pedido pelo TRE-PA, o Pará agora aguarda a análise do TSE para que a atuação das tropas federais seja oficialmente autorizada.

Força federal nas Eleições 2026 do Pará

  • 91 municípios contemplados pelo pedido do TRE-PA
  • 69 Zonas Eleitorais envolvidas
  • 1.055 locais de votação, sendo 56 em aldeias indígenas
  • 4.500 militares previstos na operação conjunta

Municípios contemplados

Abel Figueiredo; Acará; Afuá; Água Azul do Norte; Alenquer; Altamira; Anajás; Anapu; Aveiro; Baião; Bannach; Bom Jesus do Tocantins; Bonito; Bragança; Brejo Grande do Araguaia; Breu Branco; Breves; Bujaru; Cachoeira do Arari; Cachoeira do Piriá; Cametá; Capitão Poço; Chaves; Colares; Concórdia do Pará; Cumaru do Norte; Curralinho; Dom Eliseu; Faro; Floresta do Araguaia; Garrafão do Norte; Goianésia do Pará; Igarapé-Miri; Inhangapi; Itaituba; Itupiranga; Jacareacanga; Jacundá; Marabá; Medicilândia; Melgaço; Moju; Monte Alegre; Muaná; Mãe do Rio; Nova Esperança do Piriá; Nova Timboteua; Novo Progresso; Novo Repartimento; Óbidos; Oeiras do Pará; Oriximiná; Ourilândia do Norte; Ourém; Palestina do Pará; Paragominas; Parauapebas; Pau D'Arco; Peixe-Boi; Piçarra; Placas; Ponta de Pedras; Portel; Porto de Moz; Primavera; Quatipuru; Rio Maria; Rondon do Pará; Rurópolis; Salvaterra; Santa Luzia do Pará; Santa Maria das Barreiras; Santa Maria do Pará; Santarém Novo; Sapucaia; Senador José Porfírio; São Francisco do Pará; São Félix do Xingu; São João de Pirabas; São Miguel do Guamá; São Sebastião da Boa Vista; Tailândia; Terra Santa; Tomé-Açu; Tracuateua; Tucumã; Tucuruí; Uruará; Vigia de Nazaré; Viseu; Xinguara.

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