Amazônia Check: checamos falas de Lula sobre a Amazônia na rádio Mais Brasil FM

Durante entrevista para a rádio Mais Brasil FM, de Manaus, no último dia 30 de agosto, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez cinco afirmações sobre obras e realizações do período em que esteve na presidência.

A equipe do Amazônia Check analisou a veracidade das afirmações do candidato e considerou quatro delas verdadeiras e uma enganosa. Confira:

VERDADE

"Prorroguei por 10 anos a Zona Franca de Manaus e a Dilma agora, pelo que me parece, em 2016, prorrogou por 50 anos"



As duas afirmações são verdadeiras. Em dezembro de 2003, no primeiro mandato de Lula, a Zona Franca, que seria encerrada em 2013, foi prorrogada por mais 10 anos.

A extensão foi feita por meio da a Emenda Constitucional 42. Já a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) prorrogou por 50 anos a vigência da Zona Franca de Manaus, apesar de Lula ter errado ao chutar que o fato se deu em 2016.

A Proposta de Emenda Constitucional a que ele se refere foi assinada em 2011, ainda no primeiro ano de governo da petista. Em 2014, a medida foi votada, aprovada e promulgada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Ainda em 2011, Dilma esteve ao lado de Lula na capital amazonense para celebrar a proposição do acordo que estabelecia o Polo Industrial de Manaus, em funcionamento desde 1957. O evento contou com ampla cobertura da imprensa.

VERDADE

"O melhor momento de geração de emprego da Zona Franca de Manaus, foi durante o período que eu governei o Brasil"



A afirmação é verdadeira. Em números absolutos, a Zona Franca de Manaus criou 662.861 postos de trabalho ao longo dos oito anos de Lula no poder, 40 mil a mais do que nos anos de Dilma Rousseff no Planalto, que fica em segundo lugar na comparação.

Os dados foram obtidos pela equipe do Amazônia Check, com apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Abaixo, listamos o total de empregos gerados na Zona Franca durante cada governo, desde 1988 até maio deste ano:



José Sarney (1988-1990) = 204.367

Fernando Collor (1990-1992) = 176.034

Itamar Franco (1992-1995) = 127.972

Fernando H. Cardoso (1995-2003) = 403.301

Luiz Inácio Lula (2003-2010) = 662.387

Dilma Rousseff (2011-2016) = 627.861

Michel Temer (2016-2019) = 254.065

Jair Bolsonaro (2019-maio de 2022) = 395.629

VERDADE

"Eu lembro quando nós fizemos o gasoduto Coari-Manaus, uma promessa de 50 anos. Lembro quando fizemos a linha de transmissão de Tucuruí até Manaus"

O ex-presidente Lula se refere ao gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com obras iniciadas em 2006 e encerradas em 2009. A afirmação, portanto, é verdadeira. A obra liga a região petrolífera de Urucu (município de Coari, Amazonas) à refinaria Isaac Sabbá, em Manaus, ao longo de 663,2 km quilômetros. O gasoduto foi inaugurado no dia 26 de novembro de 2009.

A afirmação sobre a linha de transmissão que leva a energia produzida na Hidrelétrica de Tucuruí à região ao norte do Rio Amazonas também é verdadeira, já que o presidente menciona somente o trecho entre a capital amazonense e a cidade do sudoeste paraense, executado em 2010.

A obra, porém, tem etapas não finalizadas por conta de imbróglios na Justiça envolvendo comunidades indígenas, especialmente no trecho até Boa Vista, capital de Roraima.

Checamos cinco informações que o candidato deu sobre a Amazônia (Divulgação)

ENGANOSA

“Lembro de quando levei água para Manaus, que tinha uma população de 600 mil pessoas sem água para beber”



A reportagem encontrou dados sobre as obras do sistema de abastecimento de água da capital amazonense, que contou com investimentos do governo Lula.

O projeto tinha como objetivo resolver o problema da falta de água encanada na Zona Norte e Leste e fazia parte do plano de expansão da rede de distribuição de água, com meta beneficiar 850 mil pessoas.



Entretanto, de acordo com levantamento feito pelo site Amazônia Real em 2015, a cidade de Manaus, até aquela época, tinha 626.571 pessoas das zonas Norte e Leste vivendo sem acesso à água potável.

Já a pesquisa feita pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, último ano de governo Lula, atestou que, dos 1,7 milhão de habitantes existentes na ocasião, 440 mil pessoas estavam fora da cobertura da rede geral de distribuição.

Segundo o IBGE, para não ficar sem água, os moradores já utilizavam recursos como cacimbas, poços artesianos clandestinos e ligações irregulares.

O Amazônia Check considerou a informação enganosa, pois os números não apoiam a sugestão do candidato de que 600 mil pessoas que não tinham acesso a água passaram a ter no governo dele.

VERDADEIRA

"Eu lembro da Ponte do Rio Negro"



A Ponte do Rio Negro foi mencionada enquanto o petista enumerava as obras da passagem dele pela presidência. A afirmação é verdadeira. O projeto iniciou a partir de um abaixo-assinado com quase 120 mil assinaturas de quem precisava atravessar o rio Negro diariamente.

A ordem de serviço, então, foi assinada em 2007, no primeiro ano do segundo mandato de Lula como presidente, com início das obras em 2008.

A inauguração da ponte foi feita em 2011, já no governo Dilma, no dia 24 de outubro, na data que Manaus completava 342 anos. A ponte é considerada a maior da Amazônia, com 3,6 km e teve o orçamento de R$ 1 bilhão.