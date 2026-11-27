Wagner, sobre Trabuco: governo cumprirá as metas fiscais sem comprometer as conquistas sociais

Wagner afirmou que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sempre teve compromisso com a responsabilidade fiscal

O senador Jaques Wagner (PT-BA) elogiou a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda e afirmou que o governo cumprirá as metas fiscais sem comprometer as conquistas sociais. "Vamos cumprir as metas fiscais e manter o País em crescimento sem comprometer as conquistas sociais do povo brasileiro", escreveu no X.

Wagner afirmou que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sempre teve compromisso com a responsabilidade fiscal.

Segundo ele, a escolha demonstra a capacidade de diálogo do petista e agrega à equipe um profissional experiente, com qualidades técnicas para conduzir a economia com equilíbrio.