Veja o ranking das criptomoedas mais valorizadas em dezembro

O último mês do ano de 2023 foi o segundo consecutivo de aumento expressivo das altcoins, de acordo com a QR Asset Management. No ranking divulgado pela gestora de recursos, o ativo com maior variação positiva foi o Internet Computer (ICP), valorizado em 196,76%. Em seguida, aparecem a BitTorrent (BTT), com crescimento de 153,99%; e Sei Network (SEI), com valorização de 144,87%. A lista analisa as 40 principais moedas por capitalização de mercado, com base nos dados da plataforma Messari.io.

A integração da funcionalidade do ICP ao marketplace do Bitcoin Ordinals é um dos fatores que impulsionou a variação positiva do ativo em quase 200%. De acordo com o comunicado divulgado junto ao ranking, a novidade do ICP consiste em uma forma de utilizar a tecnologia NFT na blockchain do bitcoin. Recentemente, o conceito de Inteligência Artificial (IA) em blockchain tem ganhado espaço no mercado de criptoativos.

“Em dezembro, o cenário macroeconômico se mostra mais otimista em relação a um ‘soft landing’ [‘pouso suave’] na economia norte-americana, e, com isso, os títulos do tesouro recuam, proporcionando máximas nas principais bolsas dos EUA, como SPX e NDQ. Nesse contexto, com a possível aprovação dos ETFs de BTC spot ainda em janeiro, o fluxo de liquidez institucional em cripto atrai cada vez mais investimentos no setor de ativos digitais”, contextualiza o diretor comercial da QR Asset, Murilo Cortina.

O destaque negativo da tabela foi o ativo Illuvium (ILV), vinculado a um jogo de videogame totalmente construído na Blockchain: a desvalorização foi de 14.18% - a segunda maior do ranking. “Em novembro, o jogo foi listado na Epic Store, uma plataforma popular de venda de jogos, o que impulsionou uma valorização significativa do token. No entanto, devido à alta do token e ao início do beta do jogo, o mercado aproveitou para vender o token, considerando que seu modelo de GameFi não é tão instantâneo quanto o de Axie Infinity. O projeto parece promissor e, mais importante, demonstra ter uma equipe séria por trás de seu desenvolvimento”, finaliza Cortina.

Melhores desempenhos de criptos em dezembro/2023

Internet Computer (ICP) +196,76%

+196,76% BitTorrent (BTT) +153,99%

+153,99% Sei Network (SEI) +144,87%

+144,87% Helium (HNT) +139,95%

+139,95% Optimism (OP) +123,34%

Piores desempenhos de criptos em dezembro/2023:

Dydx (DYDX) -6,92%

-6,92% Illuvium (ILV) -14,18%

-14,18% THORChain (RUNE) -18,36%

Fonte: QR Asset