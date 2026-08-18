Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Uma base no Norte possivelmente será necessária, afirma presidente da Transpetro

Bacci pontuou que a decisão "será com base no que for melhor para a companhia"

Estadão Conteúdo
fonte

Petrobras (Foto: Agência Brasil | Fernando Frazão)

O presidente da Transpetro, Sergio Bacci, afirmou nesta terça-feira, 18, que a subsidiária de logística da Petrobras já avalia a necessidade de uma base no Norte diante dos desdobramentos da campanha exploratória no poço de Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, uma das cinco bacias da Margem Equatorial. No entanto, em sua avaliação, o tema ainda não deve se refletir na revisão do Plano de Negócios 2027-2031 da estatal.

"Nós já estamos olhando a região Norte, porque, possivelmente, vamos precisar ter alguma base para poder fazer o alívio das plataformas recolher o petróleo e transportá-lo até a costa ou exportar parte da produção", afirmou ele a jornalistas durante a Navalshore, feira da indústria marítima no Rio de Janeiro. "Possivelmente, o refino do óleo vai acontecer na Replan (Refinaria de Paulínia-SP), então vamos precisar trazer esse óleo por cabotagem", complementou.

Em relação ao local para a instalação de um possível terminal de transbordo de carga, Bacci pontuou que a decisão "será com base no que for melhor para a companhia". "É uma descoberta muito recente e tem um tempo ainda de maturação. Teremos um caminho longo ainda em tudo que envolve a Margem Equatorial. É evidente que vai ter barco de apoio. Mas qual vai ser o tamanho disso vai depender da prospecção na área", complementou.

Entregas

Bacci também detalhou o cronograma de expansão da frota e os investimentos ligados ao aumento da produção de petróleo e à demanda por logística no País. São 13 navios em construção no Brasil - quatro navios de produtos, cinco gaseiros e quatro de médio porte do tipo MR1 - além de 18 empurradores e 18 barcaças destinados ao novo segmento de navegação interior.

Além das encomendas nacionais, a subsidiária holandesa TIBV contratou nove navios aliviadores, em construção na Coreia do Sul. O primeiro deverá ser entregue em março e, a partir daí, a empresa prevê uma nova entrega a cada três meses.

No segmento de gaseiros, há três navios em construção na China, com expectativa de entrega em até 2,5 anos.

"A indústria naval brasileira depende de demanda perene. Para os próximos quatro anos, já há quatro MR2 até 55.000 toneladas de porte bruto no plano de negócios da Transpetro, em fase de estudo", finalizou Bacci.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Petrobras

Margem Equatorial

petróleo

descoberta

Transpetro

Sergio Bacci
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FERIADÕES

Pará terá cinco feriadões até o fim de 2026 e setor hoteleiro avalia impactos

Calendário nacional reserva cinco fins de semana prolongados entre setembro e dezembro. Destinos do interior devem concentrar procura, enquanto hotelaria de Belém depende do turismo de negócios

19.08.26 8h00

Reforma Tributária exige nova gestão e acende alerta sobre receitas municipais

Transição para o novo sistema vai exigir modernização de sistemas, revisão de processos, capacitação de servidores e planejamento para evitar impactos na arrecadação

19.08.26 7h20

OPERAÇÃO

Ministério da Fazenda suspende 14 sites de apostas por descumprimento de normas

Medidas impedem novas apostas, mas plataformas devem permanecer acessíveis para saques e devolução de valores aos usuários

18.08.26 17h56

bacia da foz do amazonas

Uma base no Norte possivelmente será necessária, afirma presidente da Transpetro

Bacci pontuou que a decisão "será com base no que for melhor para a companhia"

18.08.26 16h06

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RENEGOCIAÇÃO

Desenrola Adimplentes começa nesta terça com crédito de até R$ 15 mil

Modalidade voltada a trabalhadores informais permite trocar empréstimos mais caros por crédito com juros de até 1,99% ao mês; governo alerta para golpes com anúncios falsos e links fraudulentos

10.08.26 20h42

BOMBONS REGIONAIS

Casal empreendedor de Belém vende até 40 mil trufas regionais por mês com clientes em outros estados

Negócio começou nos tempos da faculdade e hoje mantém três lojas no Aeroporto Internacional de Belém, além de unidades em Macapá e Brasília

16.08.26 8h00

Economia

Em Belém, lanches de rua têm clientes fiéis e projetam alta nas vendas neste semestre

No Marco, trailer de cachorro-quente e leitão fatura em média R$ 8 mil por semana

14.08.26 21h20

FERIADO ESTADUAL

Comércio de Belém poderá funcionar no feriado estadual deste sábado

Lojas de rua poderão abrir das 8h às 18h, enquanto estabelecimentos em shopping centers terão autorização para funcionar das 11h às 21h, segundo o Sindilojas Belém

12.08.26 13h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda